Comment survivre aux émeutes et aux troubles civils

par Daisy Luther, The Organic Prepper :

Alors que le monde semble être en feu dans les pays de la planète, la menace de troubles civils et d’émeutes semble certainement augmenter. Les gens réagissent avec rage aux injustices perçues, et que cette rage soit justifiée ou non n’est pas le but de cet article.

Souvent, lorsque j’écris sur des événements survivants comme des fusillades de masse ou des émeutes, les gens se moquent et disent : « C’était un faux drapeau perpétré par des agents du gouvernement » ou « Ces gens ont été payés par [insert evil billionaire here.]” Le simple fait que vous devez comprendre, c’est que peu importe qui l’a lancé, qui l’a payé, qui l’a initié ou qui y participe. Si vous trouvez votre ville assiégée par des manifestants en colère, rien de tout cela n’a d’importance pour le moment. Ce sont des choses à régler plus tard.

Ce qui compte, c’est comment survivre et comment assurer la sécurité de vos proches. Ce dont nous avons été témoins via les réseaux sociaux des émeutes au Chili devrait suffire à donner envie à quiconque de se préparer.

L’idée d’une foule en colère apparaissant dans votre quartier est effrayante, mais mieux comprendre les tendances des troubles civils peut la rendre un peu plus gérable.

ça arrive vite

Il est extrêmement important de comprendre à quelle vitesse les émeutes peuvent se produire. Dans sa newsletter, Simon Black de Sovereign Man a écrit sur ses liens avec le Chili. Il a partagé un témoignage oculaire.

… vendredi dernier a été une journée particulièrement belle. À l’heure du déjeuner, les gens étaient dans les parcs pour profiter du beau temps. C’était calme, paisible et joyeux. En quelques heures, la ville était devenue une zone de guerre. Les heures. Un membre de mon équipe m’a dit hier au téléphone : « Si vous aviez dit vendredi après-midi que Santiago serait dans le chaos à la tombée de la nuit, j’aurais ri… Et puis c’est arrivé. (la source)

Ne sous-estimez jamais le pouvoir, la rage et la motivation d’une foule. Ne pensez jamais que cela ne peut pas arriver là où vous êtes.

Il y a un modèle distinct aux troubles civils.

Des troubles civils peuvent être prédits dans une certaine mesure. Jose a partagé certains des signes avant-coureurs qu’il a observés et ils partagent tous leur part dans ce schéma.

Voici comment une manifestation se transforme en émeute :

Une indignation perçue se produit. Les bonnes personnes réagissent et protestent contre l’indignation. Parfois, il y a des gens pas très bons dans le groupe, ceux qui veulent voir la violence. Ceux qui commettent l’outrage essaient de réprimer la protestation parce qu’ils ne pensent pas que l’outrage était réellement scandaleux. D’autres réagissent à la répression et se joignent à la manifestation. Une mentalité de foule éclate. Les voyous disent : « Hé, c’est gratuit pour tous. Je vais prendre des Doritos et pendant que j’y suis, battez la merde de certaines personnes pour le plaisir. Tous l’enfer se déchaîne. La police et l’armée sont appelées. La ville brûle, les quartiers sont détruits et personne dans la région n’est en sécurité. Les flics agissent de manière préventive, par peur, et pendant un certain temps, il n’y a pas d’état de droit. Si vous y êtes bloqué, sachez ceci : tu es complètement seul.

Tess Pennington a écrit plus en détail sur les ruptures sociétales – lisez son excellent article pour plus d’informations sur ces scénarios prévisibles.

La mentalité de la foule et Freud

Certaines personnes n’attendent que l’occasion de se comporter de cette façon. Ils adoreraient agir comme ça tous les jours, mais ils ne veulent pas passer le reste de leur vie en prison. Mais lorsqu’un verdict est rendu, lorsqu’une tempête coupe le courant, lorsqu’une catastrophe frappe, ils se réjouissent de pouvoir voler, piller, piller et brûler. Qui peut oublier la veille de la tempête Sandy sur la côte est, lorsque des voyous coordonnaient les pillages via Twitter ?

Je me souviens avoir appris la « sublimation » dans un cours de psychologie au lycée.

La sublimation est un mécanisme de défense qui nous permet d’agir sur des impulsions inacceptables en convertissant ces comportements en une forme plus acceptable. Par exemple, une personne éprouvant une colère extrême pourrait adopter le kickboxing comme moyen d’évacuer sa frustration. Freud croyait que la sublimation était un signe de maturité qui permet aux gens de fonctionner normalement de manière socialement acceptable. (la source)

Si vous croyez à la théorie de Freud, alors il est facile de voir que beaucoup de gens cherchent une excuse pour revenir à leur vraie nature. Dans une situation où « tout le monde » fait quelque chose, ils sont capables de se débarrasser du contrôle normal de leurs impulsions sans trop craindre les représailles. Le nombre de pillards et de voyous dépasse de loin le nombre d’arrestations dans la plupart des situations, il y a donc de très bonnes chances qu’une personne entraînée dans cette mentalité puisse brûler la maison ou l’entreprise de quelqu’un d’autre et s’en tirer complètement.

Dans son cours, Un an en enfer, Selco raconte à quel point le SHTF est rapide et choquant dans sa ville bosniaque. Il explique que chaque fois qu’un groupe de personnes devient violent, il est possible que cela se transforme en un événement à plus long terme que quelques jours difficiles. Dans cet article, il parle davantage de la mentalité de la foule, et voici son webinaire à la demande sur le sujet des troubles et des émeutes.

Ne pensez jamais « ça ne peut pas arriver ici ».

Vous vous souvenez en 2015, lorsque Baltimore, dans le Maryland, était une zone de guerre ? Cela vous a peut-être donné une impression de déjà-vu, rappelant l’automne lorsque Ferguson, dans le Missouri, était assiégé. Nous avons vu des émeutes à Sacramento, en Californie ; Milwaukee, Wisconsin (au sujet duquel les médias ont menti) ; Charlottesville, Virginie ; Portland, Oregon; et dans tout le pays après l’élection présidentielle de 2016.

Et cela n’a pas ralenti après les élections. Portland a été le théâtre de nombreuses manifestations qui n’étaient en réalité que des combats de rue à outrance et la police a reçu l’ordre de se retirer.

Certaines des informations suivantes apparaissent dans mon livre, Soyez prêt à tout, qui contient un chapitre entier consacré à la survie aux troubles civils.

Comment survivre à une émeute ou à des troubles

Lorsque vous comprenez les modèles discutés ci-dessus, vous pouvez faire votre plan avec un peu plus d’autorité. Mais rappelez-vous qu’aucun plan n’est gravé dans la pierre dans le monde de la survie. Vous devez être prêt à basculer vers le plan B en un clin d’œil si des informations font que le plan A n’est plus le plus sûr.

Cet article porte sur les moyens les plus sûrs de survivre aux troubles civils. Il ne s’agit pas de prendre position ou de donner une leçon à ces punks. Il y a toujours quelqu’un qui fait une remarque sarcastique sur la lâcheté de se confiner avec sa famille pour rester en sécurité.

Bla, bla, bla. Si vous voulez vous lancer dans une bataille pour faire valoir un point politique, c’est certainement votre prérogative. Si vous voulez combattre la police en appliquant la loi martiale, c’est votre appel.

Cependant, si votre priorité est votre propre sécurité et celle de votre famille, l’objectif devrait être d’éviter complètement de vous engager. Cet article concerne la survie, pas la façon dont les choses devraient être. Bien avant que l’urgence ne se produise, vous devez vous assurer d’avoir effectué une évaluation des risques et créé des plans d’atténuation des menaces.

Rassemblez tout le monde

Si votre région commence à se déléguer, la première chose que vous voudrez faire est de faire en sorte que tout le monde se trouve dans la maison familiale ou dans un endroit secondaire plus sûr.)

Voici comment préparer RAPIDEMENT votre maison ou votre appartement aux troubles civils.

Dans un monde parfait, nous serions tous à la maison, à regarder le chaos éclater à la télévision depuis la sécurité de nos salons. La réalité est que les membres de la famille sont susceptibles d’être au travail ou à l’école lorsque les choses commencent à s’effondrer. Vous devez avoir un plan établi à l’avance pour rassembler tout le monde et vous devez être suffisamment flexible pour savoir quand passer au plan B.

Concevoir un itinéraire efficace pour aller chercher les enfants à l’école. Assurez-vous que toute personne susceptible de venir chercher les enfants a déjà la permission de le faire dans le bureau de l’école. Trouvez plusieurs itinéraires pour rentrer chez vous. Tracez des chemins alternatifs pour rentrer chez vous ainsi que des directions si vous devez rentrer chez vous à pied. Trouvez des endroits où vous allonger le long du chemin. Si vous travaillez ou allez à l’école à une distance importante de votre domicile, trouvez des endroits où vous allonger maintenant, avant une situation de crise. Parfois, rester hors de vue est le meilleur moyen de rester en sécurité. Évitez les groupes de personnes – il ne faut pas grand-chose pour transformer une manifestation pacifique en émeute. Gardez à l’esprit que dans de nombreuses situations de troubles civils, les autorités doivent être évitées avec autant de diligence que les foules de pillards en colère. La police ne s’arrêtera pas pour vous poser gentiment des questions dans une situation tendue. Vous serez traité comme une menace.

Sachez quand abandonner le projet de rentrer à la maison. Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas y arriver. Traverser une zone de guerre n’en vaut pas la peine. Trouvez un autre endroit pour vous abriter. Faites attention à votre instinct.

Si vous vous retrouvez entraîné par inadvertance dans la foule alors que vous essayez simplement de rentrer chez vous ou de travailler, voici quelques conseils sur la façon de survivre et de vous en sortir.

Ne soyez pas là.

Le conseil numéro un concernant la survie en cas de troubles civils est : « Ne soyez pas là ». Pendant le cours de survie que j’ai suivi avec Selco et Toby en Croatie, Toby a répété une chose encore et encore, et c’est vraiment la clé pour survivre à de nombreuses situations différentes.

Ne soyez pas là.

