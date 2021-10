Comment survivre sans WhatsApp ? Découvrez les trois meilleures alternatives

in

WhatsApp, Facebook et Instagram ont subi une chute ce lundi 4 octobre. Les trois applications ont cessé de fonctionner vers 17h40 et on ne sait pas quand elles seront à nouveau disponibles.

Pour cette raison, nous vous présentons ci-dessous quelques plates-formes qui pourraient vous aider à rester en contact avec vos proches, toutes disponibles sur le Google Play Store, la boutique officielle Android et l’App Store d’Apple.

1. SIGNALER

C’est une application de messagerie instantanée et d’appel. Son fonctionnement est très similaire à WhatsApp. La plateforme met l’accent sur la confidentialité et la sécurité de ses services. “Nous ne pouvons ni lire vos messages ni écouter vos appels, ni personne d’autre. La confidentialité n’est pas un mode facultatif, c’est ainsi que fonctionne Signal. Dans tous vos messages, tous vos appels, pour toujours”, assurent-ils.

Signal est une plateforme de messagerie instantanée.

2. LIGNE

Il s’agit d’une « application » de messagerie pour téléphones mobiles, PC et Mac. Grâce à la plate-forme, vous pouvez également envoyer des images, des vidéos, des messages audio et passer des appels VoIP. L’une de ses caractéristiques les plus connues est son système d’autocollants qui remplacent les icônes traditionnelles.

La plate-forme Line.

3. TÉLÉGRAMME

Cette application est devenue le remplaçant de ‘WhatsApp’ par excellence. Créé par les frères Pável et Nikolái Dúrov, il a été conçu pour englober la livraison de fichiers haute définition et la communication de masse. Les messages sont stockés dans le cloud avec la possibilité de transfert, de suppression programmée, d’actions de recherche, d’appels et de conférences.

Symbole de télégramme.

