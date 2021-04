Comment SWAT fournira un “ calcul personnel ” pour Street dans les derniers épisodes de la saison 4

On ne sait pas de quelle manière ce «calcul personnel» se produira. La saison dernière, Street a perdu son frère adoptif, Nate, et il s’est isolé de l’équipe. Il a alors failli perdre le mentor Buck et, cette saison, nous avons découvert que sa mère, Karen, qui était en prison, était tombée malade, son état ne faisant qu’empirer. Elle a été transférée à l’hôpital, mais Street avait évité les appels car il ne voulait pas vraiment la voir après tout ce qu’elle avait fait. Il a finalement appelé après avoir parlé à Chris, mais le statut de Karen est toujours inconnu. Il est possible que ce «calcul» concerne la mère de Street. Ou cela pourrait être quelque chose qui rapprocherait encore Street et Chris maintenant que Street a admis ses vrais sentiments pour elle.