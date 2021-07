Andy Walker / Autorité Android

Il y a de fortes chances que vous portiez un tracker de fitness qui synchronise ses données collectées avec un service spécifique. Si vous êtes un utilisateur Fitbit, cela sonnera vrai. Malgré le récent achat de la société par Google, il est difficile de synchroniser vos données Fitbit avec Google Fit. Cependant, ce n’est pas impossible.

Bien qu’il n’y ait pas de support officiel pour synchroniser les données entre Fitbit et Google Fit, certaines applications tierces astucieuses rendent cela possible. Dans ce guide, nous expliquerons comment vous pouvez lier les deux services à l’aide de ces applications.

Ce dont vous aurez besoin

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un tracker Fitbit. Deuxièmement, vous devrez télécharger Fitbit et Google Fit depuis le Play Store. Bien sûr, si vous êtes déjà un utilisateur Fitbit, il y a de fortes chances que vous ayez déjà installé le premier. Après cela, téléchargez Health Sync depuis le Play Store.

Télécharger Google Fit

Télécharger Fitbit

Health Sync offre aux utilisateurs un essai d’une semaine, après quoi vous pouvez soit vous abonner à l’application, soit abandonner un paiement unique pour une licence permanente. Néanmoins, la période d’essai est suffisamment longue pour offrir une expérience adéquate de l’application.

Télécharger Health Sync

Comment synchroniser Fitbit avec Google Fit à l’aide de Health Sync

Après l’installation, ouvrez Health Sync et suivez les étapes ci-dessous pour synchroniser vos données Fitbit avec Google Fit.

Le premier écran doit comporter une boîte détaillant les actions de première utilisation. Robinet D’accord. L’application vous demandera maintenant de déterminer le sens de synchronisation entre les services que vous souhaitez synchroniser. Vous serez invité à choisir une application source et une application de destination au cours des deux étapes suivantes. Lisez ceci, puis appuyez sur D’accord. Vous pouvez maintenant sélectionner votre source de synchronisation de base. Il s’agit de l’application source que vous souhaitez synchroniser avec une autre application. Dans ce cas, appuyez sur Fitbit. Vous verrez maintenant un nouvel écran vous permettant de choisir une application de destination. Robinet Google Fit. Une fois sélectionné, appuyez sur D’accord. Ensuite, vous devrez donner l’application et la déclaration de consentement pour synchroniser les deux services. Appuyez sur le Déclaration de consentement et lire le document. Si vous êtes d’accord, appuyez sur D’accord. Si vous n’avez pas encore installé Google Fit, l’application vous le demandera. Il décrira également toutes les étapes supplémentaires que vous devrez effectuer avant d’initialiser une connexion. Il s’agit notamment de choisir un compte Google pour Google Fit et d’autoriser l’utilisation de votre compte Fitbit par Health Sync. Une fois l’initialisation terminée, Health Sync vous permettra de choisir les champs que vous souhaitez synchroniser en appuyant sur les cases à cocher respectives. Ceux-ci incluent les étapes, les activités, le sommeil, le poids et la nutrition, et les données sur l’eau. Notamment, les données de fréquence cardiaque ne peuvent pas être synchronisées de Fitbit vers une autre application. L’application vous demandera toutes les autorisations supplémentaires dont elle pourrait avoir besoin. Si cela vous convient, suivez les instructions. Enfin, pour vérifier si tout fonctionne, appuyez sur le État de synchronisation bouton. Si la vérification renvoie un OK, vous synchronisez les données de Fitbit vers Google Fit !

Si vous souhaitez modifier les métriques que vous souhaitez synchroniser, vous pouvez revenir à Health Sync à tout moment pour les modifier. L’application vous recommande également de désactiver le suivi automatique des activités dans Google Fit, car cela peut interférer avec les données synchronisées entre Fitbit et Google Fit.

Solution alternative : FitToFit

FitToFit est une autre solution spécialement conçue pour synchroniser les données Fitbit avec Google Fit. Il coupe les autres options de service offertes par Health Sync, ce qui peut sembler une meilleure solution pour certains.

Télécharger FitToFit

L’application est plus simple, offre un design sombre plus attrayant et est aussi simple que possible. Autorisez les autorisations de l’application à accéder aux données Fitbit, sélectionnez votre compte Google Fit et sélectionnez les données que vous souhaitez transférer. Une fois terminé, vous pouvez sélectionner les champs spécifiques que vous souhaitez synchroniser, y compris les étapes, les activités et la distance. Robinet Transférer des données une fois terminé.

FitToFit décompose également les écarts de données entre Fitbit et Google Fit. Les utilisateurs peuvent également désactiver la synchronisation automatique si besoin est ou limiter les transferts vers le Wi-Fi.

Si Health Sync semble un peu trop compliqué, ou si vous ne voulez pas débourser pour une application premium, FitToFit est le ticket.

Voilà : deux façons simples de synchroniser Fitbit avec Google Fit. Avez-vous une meilleure solution? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.