Comment System Of A Down’s Shavo Odadjian s’est impliqué dans l’industrie du cannabis

SYSTEM OF A DOWN bassiste Shavo Odadjian a parlé au “RRBG Podcast” d’être un défenseur du cannabis et fondateur de la marque de style de vie au cannabis 22Rouge, qui se concentre sur le cannabis, la mode, la musique et le bien-être. Parlant de la façon dont il s’est impliqué pour la première fois dans l’industrie du cannabis, Chavo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Je fume depuis l’âge de 20, 21 ans environ. Je suis devenu un connaisseur lors de notre première tournée lorsque j’ai rencontré Arjan Roskam, qui est le propriétaire du Green House Seed Company à Amsterdam, qui a inventé la White Widow et la Super Silver et la Super Lemon Haze et tout ça. Je l’ai rencontré par hasard, et nous nous sommes entendus. Et j’ai essayé toutes ces variétés. À LA, vous pouvez essayer des variétés – tout ce qui était disponible, vous devez fumer. Voici un menu et merde. Alors je me suis dit : ‘Laisse-moi avoir un peu de tout.’ Et je l’ai emmené dans ma chambre et je l’ai fumé. Pour faire court, il m’a invité à la dégustation de la récolte de cette saison, et c’était une table avec des bols d’herbe. Je pense que tu peux trouver ça sur Youtube. Si vous mettez ‘SYSTÈME se défoncer” ou quelque chose du genre, c’est là – une petite quantité – parce qu’ils tournaient à l’époque. Et cela a fait de moi un connaisseur.”

Il a poursuivi: “Je ne veux pas planer; je veux juste goûter, et je veux le regarder et je veux le sentir. Tout est devenu une partie de moi. Alors au fil des années, j’ai continué à fumer – pas seulement pour planer. Certaines personnes fument juste pour planer et s’asseoir sur le canapé. Pas moi. Je fais des trucs. Je suis très fonceur et j’ai beaucoup d’énergie, donc je fume et je fais des choses. Et tout le monde voulait que je le fasse. avoir une souche quand elle est devenue médicalement légale à LA, Cali – tout le monde voulait que j’aie une souche, et je ne voulais tout simplement pas m’impliquer ; ce n’était pas mon truc. J’aurais dû – ça serait devenu fou – mais je ne ‘t. J’ai attendu. Et quand j’ai été présenté à l’un de mes partenaires, qui est en fait l’un des producteurs fondateurs de Cali depuis ’06 ou ’07 – ou peut-être ’10. En ’09 ou 2010, il était l’un des premières personnes à cultiver OG à l’époque, avec, bien sûr, les légendes, comme Kenji et tous ces autres gars, et Wonderbrett. C’est un de ces gars.

“Quand j’ai commencé à grandir, je me disais:” Je peux représenter cela “”, a-t-il expliqué. “J’ai dit: ‘C’est vraiment cool.’ Et nous faisions déjà une marque lifestyle, nous n’avions pas le nom 22 encore. Et c’était en quelque sorte, comme, ‘Faisons en sorte que ça englobe complètement.’ C’était en 2017, et Cali allait être légalisé pour les loisirs, ce qui était le bon moment pour moi d’entrer et de ne m’inquiéter de rien. J’ai dit : ‘Je peux le faire maintenant et en parler sans avoir à avoir cette étrange stigmatisation.’ Mais qui s’en soucie ? Je n’ai jamais été du genre à me soucier des stigmates. Mais j’ai rencontré les bonnes personnes à un bon moment de ma vie. J’avais de la clarté. J’ai dû me nettoyer de beaucoup de choses que j’avais essayées il y a peu de temps. J’étais donc cette nouvelle personne. Et j’ai mes enfants, j’ai ma femme. Tout le monde est installé. Allons-y. Une nouveauté à l’horizon. Et c’est ce que c’était. Et nous l’avons construit. Nous avons commencé à Cali. Trois gars. Aucun investissement – juste nous mettre de l’argent, faire ce que nous pouvons. Maintenant, nous sommes dans trois états. Nous avons une entreprise complète. Nous avons un PDG, nous avons un COO. Ça va, mon frère. Nous espérons passer à trois autres États d’ici 2021, 2022 – trois à cinq autres États que nous examinons en ce moment, et voir où cela nous mène. Et nous avons des vêtements de haute qualité que j’ai aidé à concevoir. Parce que si ça devait être une belle marque, je ne veux pas que ce soit comme du merch de groupe, où c’est comme prendre n’importe quelle chemise, n’importe quelle coupe, mettre ton nom dessus et le vendre. Je vérifie chaque chemise. Marque très minimale. le 22 les chemises sont vierges avec 2s sur le dos ou quelque chose sur la manche. J’ai des écrits à l’intérieur. C’est pour les fumeurs de joints, donc quand tu regardes à l’intérieur, tu te dis ‘Oh, merde. Cela m’a dit quelque chose. La qualité doit être la meilleure sur le cannabis. Je fais le contrôle qualité moi-même. J’envoie mon producteur dans d’autres états pour m’assurer qu’ils poussent comme nous le faisons ici à Cali. Nous essayons de le faire correctement, mec – reste cohérent. Personne ne s’est jamais plaint de la qualité de notre cannabis ou de nos vêtements – jamais. Alors, c’est bien.”

22Rouge a commencé en Californie, mais il est maintenant vendu au Nevada et en Arizona. Selon Las Vegas hebdomadaire, les variétés de la société incluent l’hybride à dominance indica Animal Mint; la puissante indica White Sabbath (qui Odadjian recommande pour la nuit); l’hybride à dominance sativa Mimosa 22 ; l’hybride “très puissant” à dominance indica 22 OG; et un hybride plus léger à dominance indica appelé So Delicious. 22Rouge contient également trois vapes différentes – une sativa appelée Kinetic, une indica appelée Peace et un CBD-THC deux-en-un appelé Eleven – ainsi que quatre stylos vape CBD Hemp Direct aromatisés : pastèque, sorbet fraise, tueur de céréales et menthe orange.

Selon son site Internet, 22RougeLa mission de s est de “créer un style de vie cannabique amplifié qui célèbre les créatifs du monde” à travers le cannabis, la musique, l’art et la mode.



