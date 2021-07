Comment Taiwan a résisté à Covid-19, jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas

En décembre 2019, le gouvernement de Taïwan a appris qu’au moins sept cas de pneumonie atypique avaient été signalés à Wuhan, en Chine. En raison de la proximité de Taïwan avec la Chine et du nombre de vols aller-retour entre les deux pays, il devrait avoir le deuxième plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde.

Au lieu de cela, Taïwan a eu l’un des taux de mortalité Covid-19 les plus bas au monde. Grâce en partie à un système de santé sophistiqué et numérisé et à une quarantaine obligatoire de deux semaines pour tous les voyageurs, la vie à Taiwan s’est poursuivie avec une relative normalité. Mais ensuite, en mai 2021, une nouvelle vague de cas a menacé le succès du pays.

Alors, comment Taïwan, la neuvième nation la plus densément peuplée du monde, a-t-elle évité une propagation plus grave d’un virus hautement contagieux pendant si longtemps ? Et quelles leçons peut-on tirer de sa réponse à l’épidémie ?

Cette vidéo a été rendue possible grâce à une subvention du Commonwealth Fund à but non lucratif dans le cadre de notre série Pandemic Playbook. Dans ce projet, Vox explore les succès – et les échecs – des stratégies de pandémie dans six pays, en discutant avec les dirigeants qui les ont conçues, les travailleurs qui les ont exécutées et les citoyens qu’ils ont touchés. (Lisez notre couverture complète ici.)

