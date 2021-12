Curieux de découvrir le logo  ? Suivez comment taper le caractère du logo Apple sur Mac, iPhone et iPad, y compris comment créer votre propre raccourci clavier.

Il existe différentes manières de saisir rapidement le logo Apple et nous couvrirons ci-dessous deux des options les plus populaires. Si vous utilisez un PC, vous ne pourrez pas utiliser le raccourci clavier qui nécessite la touche d’option, et les systèmes d’exploitation non Apple ne comportent généralement pas le logo Apple dans leurs jeux de caractères pour l’affichage non plus.

Le logo  est utilisé sur une variété de marques de l’entreprise, d’Apple Music et Apple Watch à Apple TV et plus encore.

Comment taper le logo Apple sur Mac, iPhone et iPad

Mac

Utiliser le raccourci clavier option + maj + K (⌥⇧K) pour taper  Vous pouvez également taper  sur Mac, iPhone et iPad avec un raccourci de remplacement de texte Sur votre Mac, dirigez-vous vers Préférences Système → Clavier → Texte → + pour créer un nouveau Remplacement de texte Si vous utilisez le même compte iCloud sur tous vos appareils Apple, ce remplacement de texte effectué sur Mac fonctionnera sur iPhone et iPad

iPhone et iPad

Pour créer le remplacement de texte du logo Apple sur iOS, accédez aux paramètres de votre iPhone ou iPad. Général → Clavier → Remplacement de texte

Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit Copiez et collez  (celui-ci) dans le champ Phrase, entrez votre remplacement de texte dans le champ Raccourci Appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit, vous pouvez maintenant utiliser la phrase de raccourci pour taper rapidement le logo Apple

Voici à quoi ressemble le processus :

