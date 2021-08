Comment Taper Talk, Repos, la législation chinoise et américaine ont un impact sur le marché Bitcoin Crypto new media

Visitez l’article original*

Discuter de la réduction potentielle de la Réserve fédérale, de l’économie en Chine, de la législation américaine et plus encore à travers une lentille Bitcoin.

Dans cet épisode du podcast « Fed Watch » de Bitcoin Magazine, les hôtes Christian Keroles et moi-même, Ansel Lindner, avons eu une conversation sur la politique actuelle de la Réserve fédérale, les gros titres de la presse financière et les rumeurs. Ensuite, nous avons abordé les problèmes de PBOC et Evergrande Group en Chine. Enfin, le plaisir a commencé lorsque nous avons parlé du projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis et avons proposé quelques points chauds sur ce qu’il fallait en retirer. C’est l’un de nos épisodes les plus longs et il faut écouter les opinions contraires des Bitcoiners.

Appels à la Réserve fédérale à diminuer, à inverser les prises en pension et à l’avenir de Jerome Powell

À commencer par la Fed, les appels à la réduction se font de plus en plus forts. Dans la version YouTube du podcast, nous montrons les articles et lisons quelques citations.

De ., “le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu’il envisageait le quatrième trimestre pour le début d’une réduction des achats d’obligations”.

Il est intéressant de noter que les appels au tapering convergent vers le quatrième trimestre, car c’est également à ce moment-là que la facilité de pension permanente de la Fed démarre. Des plans de tapering créatifs pourraient être en cours pour minimiser toute crise de taper cette fois-ci. Nous sommes allés dans certains des mécanismes derrière cette théorie, mais il y a de la place pour plus de travail à l’avenir. Conclusion pour le tapering : il semble probable qu’il commencera au quatrième trimestre de cette année.

Ensuite, nous avons passé un certain temps à discuter de l’état de la facilité de prise en pension inversée et de la prochaine facilité de pension permanente. Deux aspects intéressants de la facilité permanente de pension : elle démarre à 25 points de base et elle sera ouverte aux autorités monétaires étrangères internationales. Ces deux facteurs peuvent nous donner des indices sur ce que prévoit la Fed.

La source

La dernière partie de l’actualité de la Fed que nous avons couverte était la possibilité que Jerome Powell n’obtienne pas un second mandat en tant que président de la Fed. Il perd une certaine popularité parmi les progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren, bien qu’il ait encore le soutien de l’administration pour le moment. Son principal concurrent est Lael Brainard. Elle diffère de Powell en ce qu’elle est pour un peu plus de réglementation et, ce qui est important pour nous ici, elle semble soutenir les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Dans un récent discours rapporté par PYMNTS.com, elle a déclaré : « Le dollar est très dominant dans les paiements internationaux, et si vous avez les autres grandes juridictions du monde avec une monnaie numérique, une offre CBDC, et les États-Unis n’ont pas un, c’est juste, je ne peux pas comprendre ça. Cela ne ressemble tout simplement pas à un avenir durable pour moi.

Il y a deux côtés qui se forment au sein de la Fed au sujet des CBDC. Ceux qui pensent sans le savoir qu’il y a certains avantages à une CBDC, et ceux qui ont fait leurs devoirs et sont sceptiques. Dans cette dernière catégorie, on peut ranger Powell et Waller. Waller a récemment fait des commentaires à l’American Enterprise Institute, déclarant: «Après un examen attentif, je ne suis pas encore convaincu qu’une CBDC résoudrait tout problème existant qui n’est pas traité plus rapidement et plus efficacement par d’autres initiatives.»

Les derniers facteurs macroéconomiques en provenance de Chine

En route pour la Chine. Le Parti communiste chinois commence à faire face à des problèmes économiques majeurs. Dans le podcast, nous en avons décrit plusieurs, comme les pires inondations depuis des décennies, les infections delta qui font rage, le ralentissement de l’activité économique et le défaut de paiement accéléré du plus grand promoteur immobilier du pays, Evergrande. Ceci est un excellent fil Twitter sur la situation d’Evergrande par @TheLastBearSta1. Comme les auditeurs de longue date le savent, nous sommes baissiers sur le PCC dans les années à venir, et en ce moment, cela s’annonce particulièrement difficile pour eux.

Bitcoin et le projet de loi sur les infrastructures américaines

Enfin, nous sommes arrivés au projet de loi sur les infrastructures du Sénat américain et au drame autour de la disposition Bitcoin discuté au cours de la semaine dernière. Nous avons des points de vue très chauds sur le processus du point de vue Bitcoiner. Nous soupçonnons que de nombreux Bitcoiners sont comme nous.

Dans une tournure des événements déroutante, la Maison Blanche et le Trésor américain étaient ceux qui combattaient la perspective Bitcoin, tandis que les prétendus défenseurs de Bitcoin essayaient désespérément de sauver des altcoins.

Nous ne sommes pas d’accord avec le fait que le gouvernement sélectionne les gagnants et les perdants, ou interfère sur le marché, mais c’est pourquoi Bitcoin est décentralisé. L’ingérence du gouvernement ne peut être atténuée par une contestation directe. Les Bitcoiners ne devraient pas se sentir obligés de venir à la rescousse des altcoins, des escroqueries frauduleuses, au nom de “l’innovation”. Cette innovation a été décentralisée pour la raison même d’être résistante à la censure en premier lieu. Si les altcoins doivent s’appuyer sur le plaidoyer plutôt que sur la décentralisation, leur innovation ne vaut rien.

Nous avons également rapidement évoqué la théorie selon laquelle le gouvernement américain est plus proche de la reconnaissance du bitcoin qu’on ne le pensait auparavant. Ce fil sur Twitter par @_log_scale_ pointe vers de nombreux liens avec le MIT, la Fed et la Maison Blanche. Cela correspond également à mon observation selon laquelle la seule banque centrale libre d’agir dans le grand jeu des actifs monétaires est la Fed en raison de la position de réserve mondiale du dollar. C’est une théorie qui mérite au moins d’être divertie.

Tout cela et bien plus encore se trouve dans cet épisode plein à craquer. C’est un podcast Bitcoin à écouter absolument.