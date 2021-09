Comment Tarek El Moussa a trouvé son éternel dans la fiancée Heather Rae Young

“Heather et moi avons toujours été sur la même longueur d’onde à propos du mariage depuis le premier jour”, a noté El Moussa sur Instagram, “nous voulons que ce soit une célébration vraiment amusante, mais nous voulons aussi que ce soit spécial et une célébration de nos dépenses le reste de notre vie les uns avec les autres et en famille. Il n’y a rien de plus important qu’elle et notre famille et nous avons hâte d’être le jour pour réfléchir et célébrer cela. ”

Comme l’a rappelé El Moussa, le charmant agent immobilier haut de gamme modèle-slash est entré directement dans son yacht de luxe de 50 pieds et dans sa vie juste au moment où il commençait à craindre de ne jamais trouver le bon acheteur pour son cœur. “J’ai touché le fond”, a-t-il admis à E! Nouvelles l’année dernière. “Je me suis retrouvé dans des endroits solitaires et sombres.”

À la mi-2019, pas tout à fait quatre ans après sa rupture étonnante avec son ex-femme et sa co-vedette de Flip or Flop Christina Haack, il était toujours célibataire à la suite de quelques badinages qui semblaient prometteurs au début mais qui n’ont finalement pas conduit à sa maison pour toujours.

“Le 3 juillet, j’étais un homme brisé, perdu, triste”, a-t-il expliqué lors de sa spectaculaire proposition de juillet 2020. “Le 4 juillet, tu es monté sur mon bateau, je t’ai vu, mon cœur s’est arrêté et je suis tombé amoureux de toi tout de suite.”