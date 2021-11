Comment Taylor Swift a choisi Dylan O’Brien et Sadie Sink dans son court métrage

Taylor Swift n’avait que deux personnes en tête pour jouer dans son court métrage All Too Well : Dylan O’Brien et Lavabo Sadie.

Dans le projet, l’alun de Teen Wolf et l’actrice de Stranger Things jouent des amours dans la tourmente. Taylor apparaît également elle-même et a réalisé le court métrage rempli d’angoisse, qui comprend une nouvelle version de 10 minutes du morceau du même nom qui apparaît sur sa version réenregistrée de son album Red 2012, sorti le vendredi 12 novembre. , au milieu d’une bataille pour le contrôle de la musique de la pop star.

« J’ai eu leurs numéros et je leur ai envoyé des SMS et j’avais déjà créé un traitement et un script complet et des références visuelles de ce que je voulais faire », a déclaré Taylor à E!’S Daily Pop à propos du casting de Dylan et Sadie. « Je voulais que tout soit prêt, comme, c’est mon DP, c’est qui nous utilisons pour la conception des décors, c’est qui nous utilisons pour le montage, c’est pour qui nous utilisons, c’est le producteur. Je les voulais pour connaître toutes les informations afin qu’ils puissent faire un choix et leur envoyer la chanson. «

S’exprimant lors de la première de All Too Well à New York vendredi, Taylor a poursuivi: « Ils avaient la chanson avant tout le monde et quand ils ont dit oui, j’étais tellement ravi parce que je n’avais pas de sauvegardes en tête. »