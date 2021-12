Comment Taylor Swift a récupéré 2012 pour gagner 2021

En 2012, avant que le streaming ne dépasse les téléchargements et les supports physiques en tant que format dominant de l’industrie musicale, les deux albums les plus vendus de l’année étaient « 21 » d’Adele suivi de « Red » de Taylor Swift. Alors que 2021 touche à sa fin près d’une décennie plus tard, les plus gros vendeurs de cette année – ces disques qui ont inspiré les fans à acheter un CD ou un LP ou à trouver un endroit où vous pouvez toujours payer pour télécharger plutôt que diffuser – sont presque certainement le dernier d’Adele, « 30 », suivi de… « Red » de Taylor Swift.

À présent, vous savez comment « Red » est revenu sur la scène : indignée par la vente en 2019 de son ancien label Big Machine – y compris les enregistrements principaux de ses six premiers albums – Swift a conçu un plan pour réenregistrer ses premiers travaux afin de dévaluer ces maîtres en les supplantant essentiellement sur le marché avec le produit qu’elle possède. (L’acheteur de Big Machine était Scooter Braun, le directeur musical connu entre autres pour avoir géré l’ennemi juré de Swift, Kanye West ; Braun a vendu le label l’année dernière pour 300 millions de dollars.)

L’entreprise semblait pour le moins chimérique lorsqu’elle l’annonça. Pourtant, Swift, qui a écrit et enregistré deux albums de chansons originales en 2020, a commencé à tenir sa promesse sauvage cette année, en publiant sa reprise de « Fearless » de 2008 en avril – « Fearless (Taylor’s Version) », elle l’a appelé – puis en abandonnant « Red (Taylor’s Version) » en novembre. Les deux ont méticuleusement reproduit le son des originaux avec l’aide des collaborateurs de Swift à l’époque; les deux ont attiré les fans avec des interprétations récemment terminées des prises du soi-disant coffre-fort de Swift.

Et les deux ont été des triomphes commerciaux prodigieux : les débuts de « Red (Taylor’s Version) » au sommet du Billboard 200 ont donné à Swift son quatrième album n ° 1 en 16 mois – le plus rapide qu’un artiste ait jamais enregistré autant de hit-parades, selon le revue commerciale. « Fearless (Taylor’s Version) » terminera probablement 2021 en tant que quatrième plus gros vendeur de l’année, derrière « 30 », « Red » et le deuxième des LPs mis en quarantaine de Swift, « Evermore », qui est nominé pour l’album de l’année aux Grammy Awards de janvier. (« Folklore », son premier joint en 2020, a remporté ce prix lors des derniers Grammys en mars.) iHeartMedia, le plus grand conglomérat radio du pays, a même déclaré qu’il remplacerait les chansons de Swift par des coupes de « Taylor’s Version » au fur et à mesure qu’elle les rendrait disponibles.

Le suivi de la chanteuse – des groupes tels que Def Leppard et Electric Light Orchestra ont réenregistré des succès, mais jamais à cette échelle – reflétait son mélange singulier de détermination et de moyens, sans parler de son absence de la route pendant la pandémie; que les réenregistrements aient rencontré un succès sans précédent est une indication du dévouement unique de ses fans. Plus frappante, cependant, était l’énergie créative que la jeune femme de 32 ans a tirée de cette entreprise ostensiblement axée sur les affaires – à quel point elle a rendu le passé vivant alors qu’elle le tenait entre ses mains.

Sur le « Fearless » relooké, elle a subtilement remodelé ses anciennes chansons « Fifteen » et « The Best Day », qu’elle a toutes deux écrites en tant qu’adolescente intelligente mais aux yeux écarquillés, pour porter certaines des déceptions auxquelles elle a été confrontée au cours des années. après leur sortie ; les chansons parlent toujours d’un jeune amour et du dévouement d’un parent, mais maintenant, la voix légèrement fatiguée de Swift parle aussi de la masculinité toxique et de la longue bataille de sa mère contre le cancer.

« Monsieur. Perfectly Fine », l’une des pistes du coffre-fort de « Fearless », a ramené la relation de longue date de Swift avec Joe Jonas (!) All Too Well » qu’elle a inclus dans « Red (Taylor’s Version) » – et qu’elle a chanté récemment sur « Saturday Night Live » dans une performance de bravoure qui palpitait avec la satisfaction durement gagnée de quelqu’un qui arrive enfin à dire exactement le bon chose à un ex insensible. (Swift a une relation amoureuse ces jours-ci avec l’acteur anglais Joe Alwyn, dont elle parle le moins possible publiquement.)

D’autres musiciens ont trouvé du fourrage pour leur propre travail cette année dans le catalogue extrêmement influent de Swift, parmi lesquels des auteurs-compositeurs-interprètes de la génération Z comme Holly Humberstone et Gracie Abrams, pour qui le flair de Swift pour la structure et les détails émotionnels font d’elle une sorte de figure marraine de Carole King. Plus particulièrement, Olivia Rodrigo, 18 ans, a crédité la superstar en tant que co-auteur sur deux morceaux de son premier album à succès, « Sour » – non pas parce qu’ils avaient mis le stylo sur papier ensemble, mais parce que Rodrigo avait emprunté des aspects des chansons de Swift » Jour de l’An » et « Été cruel ».

Swift et ses héritiers n’étaient pas les seuls artistes à exploiter l’histoire des matières premières en 2021. Pensez à Lucy Dacus du rock indépendant, qui a passé au peigne fin ses journaux d’adolescents pour trouver l’inspiration pour son album acclamé « Home Video ». Pensez au réalisateur Peter Jackson, recoupant des dizaines d’heures de séquences des Beatles de Michael Lindsay-Hogg à la fin des années 60 pour assembler ses docuseries épiques « Get Back ». Pensez à Adele, utilisant des mémos vocaux de conversations avec son fils pour ponctuer une mélodie sur « 30 » dans laquelle elle s’inquiète de la façon dont son divorce affectera sa vie.

Les progrès technologiques et une culture Internet de tout temps ont rendu la récupération d’artefacts plus facile que jamais ; la misère générale de 2020 et 2021 l’a peut-être aussi rendue plus irrésistible. Pourtant, le projet de Swift dans ce qu’il a de plus intéressant va au-delà de la simple nostalgie ou de la réanimation.

La meilleure piste de saut sur « Red » est « Nothing New », un duo plaintif avec Phoebe Bridgers (pour ne citer qu’un autre Swiftie avoué) qui atteint une sorte de double conscience. Il s’agit d’une jeune femme qui se demande comment un petit ami – ou peut-être l’industrie de la musique – la considérera quand elle sera grande, et bien sûr, vous supposez que Swift pensait à elle-même lorsqu’elle l’a écrit au début des années 2010, tout comme elle commençait à le faire. sortir de sa phase d’ingénue.

Aujourd’hui, cependant, il est presque impossible d’entendre « Nothing New » et de ne pas penser à Rodrigo, surtout lorsque le narrateur imagine rencontrer une autre femme au visage plus frais dans le pont de la chanson: « Je sais qu’un jour je vais la rencontrer », chante Swift , « Elle connaîtra le chemin et ensuite elle dira qu’elle a obtenu la carte de moi. » Elle ajoute : « Je dirai que je suis heureuse pour elle et ensuite je pleurerai pour m’endormir », mais il n’y a aucun ressentiment dans son accouchement. Elle est empathique si elle n’est froidement pas surprise – comme quelqu’un qui savait qu’elle regarderait en arrière un jour et verrait tout venir.