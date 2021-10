Comment Taylor Swift l’a fait évoluer vers la domination mondiale de la pop

Max Martin, le talentueux producteur et auteur-compositeur suédois, a habilement façonné certains des tubes les plus accrocheurs au monde pour des musiciens aussi divers que Britney Spears et Bordeaux 5. Au Taylor SwiftL’album transformateur de 2012, Red, Martin – 18 ans de plus que Swift – a aidé l’auteur-compositeur-interprète à amorcer sa transition vers le monde de la pop grand public.

Écoutez Red sur Apple Music et Spotify.

Produit et co-écrit par Martin, le tube « We Are Never Ever Getting Back Together » est devenu le premier single n°1 de Taylor aux États-Unis. Succès sensationnel, la chanson a également atteint le sommet du classement iTunes 50 minutes après sa sortie, un record.

Les paroles caustiques, qui comprenaient les lignes « Tu vas vraiment me manquer en choisissant des combats et moi / Tomber pour ça, en criant que j’ai raison et toi / Je me cacherais et trouverais ta tranquillité d’esprit / Avec un disque indépendant c’est beaucoup plus cool que le mien » auraient été ciblés sur l’ancien petit ami Jake Gyllenhaal, l’acteur Swift était sorti ensemble pendant trois mois à la fin de 2010. Swift les a livrés avec délectation alors qu’elle continuait à montrer qu’elle était la reine moderne des chansons narratives de rupture; elle a dit que Red dans son ensemble était une chronique de ses « aventures tumultueuses et folles dans l’amour et la perte ».

Un autre point culminant de l’album de 16 titres est la ballade poignante « All Too Well », qui évoque l’image douce de deux jeunes amoureux « dansant autour de la cuisine à la lumière du réfrigérateur ». « ‘All Too Well’ a été le plus difficile à écrire car il m’a fallu beaucoup de temps pour filtrer tout ce que je voulais dire », a déclaré Swift. « Au départ, c’était une chanson de 10 minutes, qu’on ne peut pas mettre sur un album. J’ai dû le filtrer jusqu’à une histoire qui pourrait fonctionner sous la forme d’une chanson.

Dans l’ensemble, Red, qui est sorti le 22 octobre 2012, marque un pas de plus par rapport à la pop infusée de country avec laquelle Swift s’est fait un nom pour la première fois – un mouvement incarné par la photo de couverture d’une Swift plus âgée et plus chic qu’auparavant. . À ce stade, elle était devenue une star consciente d’elle-même et l’album comprend la chanson « The Lucky One », un récit édifiant sur une jeune célébrité.

Mais comment une mégastar du country adolescente s’y prend-elle pour se réinventer ? Musicalement, Swift a ajouté de nouveaux composants au mix, apportant des violons, des altos, des harpes et des violoncelles sous la direction de l’arrangeur expérimenté Patrick Warren. En plus d’être un claviériste recherché – pour des musiciens éclectiques tels que Tom attend, Bettye LaVette et Ray LaMontagne – Warren avait un bon pedigree dans la supervision des arrangements de cordes, un rôle qu’il avait déjà joué sur des albums pour Eric Clapton, Sheryl Corbeau, et Joe Cocker.

Red propose également des duos divertissants avec Patrouille des neiges le chanteur Gary Lightbody (« The Last Time ») et Ed Sheeran (« Everything Has Changed »), ainsi que des chansons country vintage telles que « Stay Stay Stay » et « I Almost Do ».

Bien que Red soit un album de transition, entrant dans un territoire pop plus grand public que les trois albums précédents de Swift, il la montre sous une forme confiante et mature, tout en étant toujours capable de conserver son intimité confessionnelle avec ses fans. C’est cette qualité qui l’a aidée à atteindre une telle masse de fans en premier lieu.

