Les fans qui regardent The Bachelorette depuis 18 ans seront dans quelque chose de complètement nouveau cette remise des gaz. Chris Harrison a quitté la franchise à la suite d’une controverse, et les anciens concurrents Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont été amenés en tant qu’hôtes de remplacement pour les saisons consécutives de Katie Thurston et Michelle Young. Apparemment, les nouveaux hôtes tentent de s’adapter à leurs tâches et à l’ombre de l’absence de Harrison.