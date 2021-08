Comment Tayshia Adams et Zac Clark ont ​​célébré leur anniversaire

Tayshia Adams et Zac Clark ont ​​déjà commencé ensemble depuis un an (O VA LE TEMPS ?), Et ils sont ici pour célébrer leur anniversaire de la manière la plus douce qui soit. Nous arriverons au message de Zac dans un instant, mais Tayshia a sauté sur Instagram pour révéler qu’elle et Zac ont renouvelé les vœux qu’ils ont faits sur The Bachelorette. Au cas où vous voudriez effacer, ces deux-là ont jeté une pièce de monnaie dans une fontaine et ont fait un vœu secret avec la promesse de se dire un jour ce qu’était ce vœu. Je vais vous donner un moment pour apprécier la gentillesse.

« Il y a environ 365 jours, je vous ai rencontré ! Tayshia a écrit. “Cela a été une course folle jusqu’à présent avec nos vies à un million de kilomètres à l’heure, mais quelle chance avons-nous d’avoir passé une semaine incroyable ensemble à l’endroit où tout a commencé ET de pouvoir renouveler nos vœux un an plus tard ? WILD✨ Heureux de t’avoir à mes côtés, Clarky. 143

Pendant ce temps, Zac a également sauté sur Insta pour célébrer leur jour de souhait, écrivant “J’espère que votre souhait s’est réalisé et j’espère que vous prendrez une minute pour respirer et apprécier tout ce que VOUS avez fait au cours des 365 derniers jours depuis notre rencontre. Vous avez fait plus en un an que la plupart ne le font dans une vie. ” Il a ensuite crié toutes ses réalisations (animer The Bachelorette! Gagner un prix MTV!), Et a déclaré: “Et le plus important… des tonnes d’autres conneries que le” public “ne voit pas, ce qui inclut de se présenter pour les personnes que vous l’amour, y compris moi… .merci. “

Pleurer, au revoir.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

