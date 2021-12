La possibilité de télécharger de la musique en haute qualité est une fonctionnalité qui distingue Spotify Premium en tant que service payant. Il permet aux utilisateurs d’écouter leur musique quand ils le souhaitent, qu’ils soient connectés à Internet ou non. En tant que tel, apprendre à télécharger des chansons à partir de Spotify est généralement quelque chose que nous recommandons dès le début, afin que les nouveaux abonnés Premium puissent profiter pleinement de la fonctionnalité dès que possible.

Pour télécharger de la musique depuis Spotify sur Android et iOS, ajoutez les chansons que vous souhaitez télécharger à une liste de lecture ou à vos chansons préférées. Ensuite, appuyez sur le symbole qui ressemble à une flèche orientée vers le bas pour télécharger la musique dans cette liste de lecture ; si vous avez ajouté la musique à vos chansons préférées, cela ressemblera plutôt à un curseur. De plus, vous pouvez accéder à un album ou à un podcast et les télécharger à l’aide de ce même bouton fléché vers le bas.

Sur le bureau, ajoutez les chansons que vous souhaitez télécharger à une liste de lecture ou à vos chansons préférées. Après cela, téléchargez toutes les chansons de ces groupes en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas. De plus, vous pouvez accéder à un album ou à un podcast et les télécharger à l’aide de ce même bouton fléché vers le bas.

Le téléchargement de musique à partir de Spotify est une fonctionnalité incroyablement utile. Si vous partez en camping, par exemple, vous ne serez probablement pas à portée du Wi-Fi. Si vous n’avez pas de forfait de données illimité, vous ne voudrez peut-être pas gaspiller toutes vos données en streaming de musique à partir de Spotify.

La fonction de téléchargement de Spotify vous permet de télécharger de la musique à différents niveaux de qualité directement sur votre appareil.

Comment télécharger de la musique depuis Spotify (Android et iOS)

Télécharger de la musique via des listes de lecture sur Spotify mobile

Afin de télécharger des chansons spécifiques, vous devrez d’abord les ajouter à une liste de lecture ou les ajouter à vos chansons préférées.

Trouvez la chanson que vous souhaitez télécharger et appuyez sur le bouton ?? bouton dans le coin supérieur droit. Ajoutez-le à une liste de lecture en appuyant sur Ajouter à la playlist. Dans ce cas, j’ajoute « The Road » à une toute nouvelle liste de lecture appelée Démo d’autorité Android. Téléchargez cette liste de lecture en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Téléchargement d’albums sur Spotify mobile

Trouvez l’album que vous souhaitez télécharger. Téléchargez l’album en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Téléchargement de podcasts sur Spotify mobile

Trouvez le podcast de votre choix. Dans ce cas, j’ai recherché « Trash Taste Podcast » dans le Chercher en bas de l’interface utilisateur mobile de Spotify. Téléchargez l’épisode de podcast de votre choix en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Téléchargement de vos chansons préférées sur Spotify mobile

Aller vers Votre bibliothèque. Sélectionner Chansons aimées. Téléchargez toutes les chansons que vous aimez en appuyant sur le bouton Télécharger des chansons curseur vers la droite.

Télécharger une chanson ou une radio d’artiste sur Spotify mobile

Accédez à la chanson ou à la radio de l’artiste que vous souhaitez télécharger.

Pour la radio chanson : appuyez sur la ?? bouton à côté de n’importe quelle chanson, puis sélectionnez Aller à la chanson Radio.

Pour la radio d’artiste : Accédez à la page Spotify d’un artiste, puis appuyez sur le bouton ?? bouton à côté du Suivre bouton. presse Aller à la radio d’artiste. Téléchargez toutes les chansons de cette chanson ou de cette radio d’artiste en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Comment télécharger de la musique depuis Spotify (bureau)

Télécharger de la musique via des listes de lecture sur le bureau Spotify

Afin de télécharger des chansons spécifiques, vous devrez d’abord les ajouter à une liste de lecture ou les ajouter à vos chansons préférées.

Trouvez la chanson que vous souhaitez télécharger. Faites un clic droit sur son nom et sélectionnez Ajouter à la playlist. Sélectionnez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez l’ajouter. Accédez à cette liste de lecture et téléchargez-la en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Téléchargement d’albums sur le bureau Spotify

Trouvez l’album que vous souhaitez télécharger. Téléchargez l’album en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Télécharger des podcasts sur le bureau Spotify

Trouvez le podcast de votre choix. Dans ce cas, j’ai recherché « Trash Taste Podcast » dans le Chercher une fonction. Téléchargez l’épisode de podcast de votre choix en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Téléchargement de vos chansons préférées sur le bureau Spotify

Naviguez vers le Chansons aimées languette. Cela sera disponible à l’extrême gauche de l’interface utilisateur de bureau Spotify, en dessous Créer une playlist. Téléchargez toutes les chansons que vous aimez en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

Télécharger une chanson ou une radio d’artiste sur le bureau Spotify

Accédez à la chanson ou à la radio de l’artiste que vous souhaitez télécharger.

Pour la radio chanson : Cliquez avec le bouton droit sur n’importe quelle chanson, puis sélectionnez Aller à la radio de la chanson.

Pour la radio d’artiste : Accédez à la page Spotify d’un artiste, puis sélectionnez le ··· bouton à côté du Suivre bouton. Sélectionner Aller à la radio des artistes. Téléchargez toutes les chansons de cette chanson ou de cette radio d’artiste en appuyant sur le bouton fléché orienté vers le bas.

FAQ

Spotify fonctionnera-t-il hors ligne ?

Spotify fonctionne hors ligne. Cependant, vous devez avoir téléchargé la chanson, la liste de lecture, l’album ou le podcast de votre choix sur votre appareil.

Pouvez-vous écouter Spotify hors ligne sans Spotify Premium ?

Non. Le téléchargement de chansons sur votre appareil est une fonctionnalité réservée aux abonnés Spotify Premium.

Pouvez-vous écouter Spotify hors ligne sur une Apple Watch ?

Oui. Les utilisateurs Apple peuvent sélectionner Télécharger sur Apple Watch. Cette fonctionnalité a été implémentée à la mi-2021.

Où sont stockés les fichiers hors ligne Spotify sur les appareils Android ?

Pour trouver où votre musique Spotify est stockée, procédez comme suit :

Ouvrez l’application mobile Spotify → depuis le Accueil écran, sélectionnez l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit pour ouvrir Réglages → faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Autre → dans Autre, il devrait y avoir une option qui dit Stockage; sélectionnez ceci. Cela vous montrera où vos données musicales sont stockées.

Pouvez-vous télécharger de la musique à l’aide du lecteur Web Spotify ?

Non. Vous ne pouvez télécharger de la musique qu’à l’aide de l’application mobile Android ou iOS, ou de l’application de bureau.

