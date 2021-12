Comment télécharger de la musique sur Spotify en tant que fichiers locaux

Edgar Cervantes / Autorité Android

Alors que Spotify abrite plus de 70 millions de pistes, certaines chansons ici et là ne sont pas sur la plate-forme. Par exemple, il y a un remix d’une chanson que j’aime d’un petit producteur sur YouTube. Ce producteur n’a pas de profil d’artiste Spotify, et donc la chanson n’est pas disponible. Il peut être utile de savoir comment télécharger de la musique sur Spotify dans de tels cas.

Pour télécharger vos propres fichiers musicaux sur Spotify localement sur Android ou iOS, ouvrez les paramètres sur l’application mobile Spotify. Faites défiler jusqu’à Importer et allumer Afficher les fichiers audio locaux. La musique que vous avez téléchargée sur votre téléphone se trouve maintenant dans Votre bibliothèque → Fichiers locaux.

Pour télécharger vos propres fichiers musicaux sur Spotify localement sur le bureau, ouvrez les paramètres sur l’application de bureau Spotify. Faites défiler jusqu’à Fichiers locaux et allumer Afficher les fichiers locaux. Faites défiler jusqu’à Afficher les chansons de, et sélectionnez AJOUTER UNE SOURCE. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le dossier sur votre ordinateur où se trouvent toutes les chansons souhaitées.

Comment télécharger de la musique sur Spotify en tant qu’artiste

Si vous êtes comme le producteur que j’ai mentionné plus tôt, vous envisagez peut-être d’obtenir votre propre musique sur Spotify. Cela inclut les chansons et les albums que vous créez vous-même.

Contrairement à Soundcloud, YouTube et de nombreux autres médias, les producteurs ne peuvent pas simplement télécharger leur propre musique sur Spotify et demander à des millions de personnes de diffuser leurs chansons. Ce n’est pas si simple. Pour obtenir votre musique sur Spotify en tant qu’artiste, vous devrez passer par une société de distribution. De nombreux artistes commencent en passant par des distributeurs comme DistroKid, CD Baby et Tunecore.

Spotify a une page « Obtenir de la musique sur Spotify » qui parle davantage des distributeurs.

Comment télécharger de la musique sur Spotify localement (Android ou iOS)

Le processus de téléchargement de musique sur Spotify à partir de votre appareil s’appelle le téléchargement de fichiers locaux. Cela permet à Spotify d’afficher sur votre appareil la musique que vous avez téléchargée « localement ». Cela ne permettra pas à d’autres personnes de diffuser votre musique en continu ; c’est juste pour vous d’écouter sur votre appareil.

Ouvrez l’application mobile Spotify sur votre appareil. Du Accueil écran, sélectionnez l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’interface pour ouvrir Réglages.



Faites défiler vers le bas dans Réglages jusqu’à ce que tu vois Importer. En dessous, vous devriez voir Afficher les fichiers audio locaux. Activez-le.



Si vous avez téléchargé de la musique ou de l’audio sur votre appareil – et cela peut même être des enregistrements audio que vous avez effectués à l’aide d’un enregistreur vocal – ceux-ci apparaîtront dans un dossier appelé Fichiers locaux dans Votre bibliothèque.



Comment télécharger de la musique sur Spotify localement (bureau)

La possibilité d’afficher les fichiers locaux n’est actuellement pas disponible sur le lecteur Web Spotify. C’est cependant possible sur l’application de bureau.

Ouvrez l’application de bureau Spotify et ouvrez la liste déroulante du nom d’affichage dans le coin supérieur droit. Sélectionner Réglages.



Faites défiler jusqu’à Fichiers locaux. Une fois que vous êtes ici, assurez-vous d’allumer Afficher les fichiers locaux.



Enfin, si votre musique ne s’affiche pas dans un Fichiers locaux dossier sur la gauche, sélectionnez AJOUTER UNE SOURCE et, dans la fenêtre contextuelle, recherchez le dossier contenant votre musique téléchargée.



Non. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Spotify Premium actif pour afficher des chansons locales dans Spotify.

Puis-je ajouter un fichier local à l’une de mes listes de lecture Spotify ?

Oui, vous pouvez. Vous pouvez soit frapper le ?? sur mobile ou faites un clic droit sur la chanson locale sur votre bureau. À partir de là, vous pouvez ajouter le fichier audio à n’importe quelle liste de lecture que vous aimez.

