Comment télécharger des autocollants WhatsApp de n’importe quel pays du monde | La technologie

Si vous voulez surprendre vos contacts avec des autocollants exclusifs, prenez note de la façon dont vous pouvez contourner les limitations territoriales et télécharger des autocollants WhatsApp à partir de n’importe quel pays du monde.

Petit à petit, le catalogue d’autocollants WhatsApp s’est agrandi et nous pouvons aujourd’hui trouver une large gamme d’autocollants officiels. Si vous êtes un utilisateur actif de la plateforme, vous devriez déjà très bien le savoir comment vous pouvez les utiliser dans vos discussions: cliquez simplement sur l’icône d’autocollant à côté d’une zone de texte de conversation, cliquez sur le bouton + et cliquez sur la flèche à côté de chaque package.

Dans le magasin d’autocollants WhatsApp, vous pouvez voir les packs d’autocollants officiels que tout utilisateur de l’application de messagerie peut utiliser. Aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, il existe également des packs d’autocollants régionaux, mais dans ce cas uniquement disponible pour les utilisateurs d’un certain pays.

Désormais, WABetaInfo, le portail spécialisé dans l’anticipation de l’actualité WhatsApp, a découvert comment télécharger des autocollants de n’importe quel pays du monde.

Le processus pour le faire est très simple. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir les autocollants régionaux est de cliquer sur un lien de votre téléphone mobile, et cela ouvrira une fenêtre dans l’application où vous pourrez voir les autocollants qui composent le package. Si vous les aimez et que vous voulez les avoir, cliquez sur le bouton de téléchargement, et c’est tout.

Si vous voulez surprendre vos contacts avec des autocollants WhatsApp originaux qui n’ont pas beaucoup de monde dans votre pays, Voici les liens à partir desquels vous pouvez télécharger les packages:

Nous mettrons à jour cette liste au cas où de nouveaux liens de packages d’autocollants régionaux semblent à télécharger, alors restez à l’écoute de cet article.