Nous aimons tous partager des photos et des vidéos sur des sites de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter, et pour la plupart, tout se passe généralement comme prévu. Cependant, les images que nous partageons sur Twitter sont souvent trop compressées, écrasées ou recadrées d’une manière qui n’est pas flatteuse. Heureusement, Twitter déploie actuellement de nouvelles méthodes pour permettre aux utilisateurs de télécharger des images et des vidéos de haute qualité – même 4K – sur Twitter, à la fois sur Android et iOS. Nous vous montrerons où se trouvent ces paramètres dans l’application Twitter afin que vous puissiez commencer à partager les photos que vous vouliez, une fois pour toutes!

Comment télécharger des images 4K de haute qualité sur Twitter pour Android

La première amélioration que vous remarquerez immédiatement est lorsque vous tweetez une image, le résultat – ou ce qui est publié dans la chronologie – correspondra à ce que vous voyez dans le compositeur de tweet. Fini les surprises photo recadrées!

Deuxièmement, vous pourrez désormais télécharger et afficher des images 4K à partir de votre appareil Android (ou iOS). Voici comment!

Ouvrez votre Application Twitter. Appuyez sur le icône du menu des paramètres (trois lignes) dans le coin supérieur gauche de l’écran. Appuyez sur Paramètres et confidentialité.

Appuyez sur L’utilisation de données.

Source: Android Central Sous Images, appuyez sur Images de haute qualité pour sélectionner si vous souhaitez charger des images jusqu’à une qualité 4K sur les données mobiles et Wi-Fi, Wi-Fi uniquement ou ni l’un ni l’autre.

Répétez pour Vidéo.

Source: Android Central

Vous pouvez désormais être assuré que les images et les vidéos que vous téléchargez et visualisez dans l’application Twitter sont les meilleures possibles, où que vous soyez.

Il est important de noter que ces fonctionnalités sont toujours en cours de déploiement et peuvent ne pas être encore disponibles pour tous les utilisateurs. Si vous ne les voyez pas dans les paramètres de votre application, soyez patient et n’oubliez pas de consulter fréquemment le Google Play Store pour les mises à jour.

