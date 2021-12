Comment télécharger des vidéos depuis Instagram, TikTok et Twitter | La technologie

Nous savons tous qu’une partie très importante des principaux réseaux sociaux que nous utilisons tous au quotidien sont les vidéos. Certains nous rendent très drôles, d’autres nous émeuvent et d’autres nous font réfléchir. Nous voulons garder beaucoup d’entre eux pour nous-mêmes, alors dans ce cas, nous devons les télécharger, ce dont nous allons parler maintenant.

Les réseaux sociaux regorgent de très bonnes vidéos, du genre qu’on ne s’arrête pas de regarder.

Le problème c’est que si on les laisse dans le profil où on l’a contemplé, ça risque de ne plus ressortir et alors on ne le reverra plus.

Pour que cela n’arrive pas, nous pouvons toujours choisir de le télécharger et ainsi nous pouvons le mettre quand nous le voulons.

Selon que le réseau social dans lequel nous sommes est Twitter, TikTok ou Instagram, la manière d’avoir ces vidéos dans notre stockage interne est différente, nous devons donc y aller une par une pour savoir comment y parvenir.

Télécharger des vidéos Twitter

Pour télécharger les vidéos que nous aimons le plus sur Twitter, nous pouvons utiliser des sites Web explicitement dédiés à ce sujet ou nous pouvons utiliser des applications qui mènent au même objectif.

Les sites Web sur lesquels nous pouvons télécharger des vidéos Twitter sont extrêmement faciles à utiliser, rapides et offrent d’autres fonctions intéressantes.

La première chose à faire est de cliquer sur le bouton de partage du tweet ou sur le bouton de partage lorsque vous cliquez sur la vidéo. Une fois cela fait, nous choisissons l’option Copier le lien du Tweet ou Vidéo. Après avoir copié cette adresse, nous allons dans notre navigateur et entrons twdown.net ou downloadtwittervideo.com, pour vous donner deux exemples. Une fois à l’intérieur, il ne nous reste plus qu’à coller l’adresse de la vidéo que nous avons préalablement copiée à l’endroit prévu pour cela. Dans le cas de l’utilisation de twdown.net, nous cliquons maintenant sur Télécharger. Plus tard, nous verrons toutes les options qu’il nous présente avec différentes résolutions et la possibilité de télécharger Fichiers MP4 et aussi un MP3 avec juste le son. Cliquer sur Télécharger dans l’option qui nous intéresse le plus et nous aurons déjà téléchargé la vidéo Twitter dans notre stockage.

Télécharger des vidéos de TikTok

Le réseau social qui vit entièrement de vidéos où vous pouvez mettre différents filtres et utiliser la musique actuelle est TikTok.

En attendant, nous tombons parfois sur de véritables œuvres d’art ou de très drôles, que nous aimerions revoir et revoir.

Pour ça il faut les télécharger à notre stockage interne, bien que nous puissions également lui donner un cœur et il sera automatiquement enregistré dans vos favoris, un site où vous pourrez le regarder à nouveau, bien que si vous en avez beaucoup, ce sera une nuisance de trouver une vidéo parmi tant d’autres .

Pour qu’il soit enregistré dans notre stockage interne, nous devons effectuer quelques étapes simples, et la meilleure chose est qu’il se trouve dans l’application elle-même :

Une fois que nous sommes dans une vidéo que nous voulons télécharger, cliquez sur Partager, l’icône avec un grand cercle qui est relié à deux plus petits au moyen de lignes. Ensuite, une fenêtre s’ouvrira en bas avec une série de boutons et un qui dit spécifiquement Enregistrer la vidéo. À ce moment-là, la vidéo commencera à se télécharger automatiquement et sera enregistrée dans le stockage interne de notre smartphone, ce qui signifie que nous pouvons la regarder quand nous le voulons, car nous aurons un fichier MP4 à lire.

Un autre moyen très pratique est d’envoyer le fichier MP4 par email directement depuis TikTok.

L’envoyer par e-mail peut être utilisé pour partager avec quelqu’un qui est loin, pour garder une trace de nos propres vidéos ou si nous voulons les télécharger sur un ordinateur sans câblage ou quelque chose comme ça.

Dans la vidéo que nous voulons, nous allons cliquer sur Partager, l’icône avec un grand cercle qui se connecte avec deux plus petits au moyen de lignes. A posteriori une fenêtre s’ouvrira en bas avec une série de boutons et un qui dit spécifiquement E-mail. À ce moment-là, la vidéo ouvrira notre application de messagerie, en y joignant le fichier, en attendant que nous mettions le destinataire, le sujet et une description (bien que ce ne soit pas obligatoire). Un e-mail arrivera sous peu où le fichier MP4 En pièce jointe, Maintenant, nous pouvons en faire ce que nous voulons, c’est-à-dire que nous pouvons l’envoyer à quelqu’un ou l’enregistrer dans la mémoire interne de l’ordinateur. C’est déjà le choix de chacun qui programme.

Télécharger des vidéos Instagram

Avec Instagram, nous pourrons choisir plusieurs façons d’obtenir les vidéos. Pouvoir choisir un site internet qui lui est dédié ou une application mobile.

Si nous choisissons un site Web, nous pouvons en utiliser certains tels que Télécharger depuis Instagram ou SaveFrom.

Nous entrons sur Instagram, nous allons à la vidéo que nous voulons télécharger et cliquez sur le trois points à la verticale qui sortent en haut à droite. Dans la fenêtre qui apparaît, nous devons sélectionner Copier le lien. À présent allons sur notre navigateur et nous entrons dans l’un des sites Web que nous avons mentionnés, par exemple, Save From Instagram. A ce moment on colle ce qu’on vient de copier dans la zone que l’on voit écrire puis on clique sur Regarder. Nous envisagerons plusieurs options pour télécharger la vidéo qui apparaît, c’est nous qui choisissons celle que nous voulons en cliquant sur Télécharger la video. Ainsi, la vidéo sera déjà téléchargée sur notre stockage afin que nous puissions la regarder quand nous le voulons.

Si nous optons pour une application mobile, nous pouvons avoir à notre disposition un téléchargeur de photos et de vidéos pour Insta – IG Saver

Cette application fonctionne exactement de la même manière que le cas que nous avons vu avec le navigateur, la seule chose que, au lieu d’entrer sur le Web, nous entrons ladite application, Une fois que nous avons copié l’adresse de la vidéo, on le colle et cliquez Télécharger.

De cette manière simple, nous aurons déjà les vidéos que nous voulons d’Instagram sur notre smartphone, afin que nous puissions les mettre autant de fois que nous le voulons sans les perdre.

Comme vous avez pu le lire, il est extrêmement facile de télécharger les vidéos de trois des principaux réseaux sociaux qui existent actuellement, tels que TikTok, Instagram et Twitter.

Les vidéos seront bien enregistrées au format MP4 et nous pourrons les admirer à tout moment, en pouvant les partager avec d’autres amis tout comme nous partageons des photos.