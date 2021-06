L’un des meilleurs moyens d’améliorer votre expérience visuelle lors de l’utilisation de Chromecast avec Google TV consiste à actualiser votre écran d’accueil avec les applications que vous utilisez régulièrement. Dans cet esprit, nous avons fourni un guide qui explique comment télécharger et désinstaller des applications sur Chromecast avec Google TV. Commençons!

Comment télécharger des applications sur Chromecast avec Google TV

Chromecast avec Google TV facilite le téléchargement de vos applications préférées en quelques clics. Voici les étapes à suivre pour télécharger des applications sur Chromecast avec Google TV dès maintenant.

Assurez-vous d’être connecté à votre Compte google.

Faites défiler jusqu’au applications menu en haut de votre écran d’accueil.

Source : Ara Waggoner / Android Central Dans les catégories d’applications, sélectionnez Rechercher des applications.

Utilisez le clavier pour Rechercher l’application que vous souhaitez installer.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une fois que vous avez trouvé l’application, sélectionnez Installer.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une fois que vous avez téléchargé les applications que vous souhaitez utiliser, elles devraient apparaître sur votre page d’accueil Google TV. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de commencer à diffuser.

Comment désinstaller des applications sur Chromecast avec Google TV

Si vous décidez que vous avez téléchargé trop d’applications ou que vous souhaitez supprimer les applications que vous n’utilisez pas souvent, il est facile de désinstaller les applications sur Chromecast avec Google TV. Voici les étapes à suivre.

Assurez-vous d’être connecté à votre Compte google.

Aller vers Paramètres.

Source : Ara Wagoner / Android Central Dans le menu Paramètres, sélectionnez applications.

Faites défiler vers le bas et choisissez Voir toutes les applications.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Faites défiler jusqu’au application vous voulez supprimer.

Cliquez sur l’application et sélectionnez Désinstaller.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Lorsque vous êtes invité à confirmer le processus de désinstallation, sélectionnez d’accord.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une fois le processus terminé, l’application désinstallée n’apparaîtra plus dans la section Applications des paramètres ou sur votre page d’accueil.

Applications sur Chromecast avec Google TV

Bien que le Chromecast avec Google TV soit l’un des meilleurs appareils de streaming sur le marché à l’heure actuelle, il convient de souligner que le dongle ne vous permet de mettre en évidence que 12 applications et jeux sur l’écran d’accueil sans étendre la liste complète. C’est pourquoi c’est une bonne idée de mettre vos applications les plus utilisées au premier plan et de mettre régulièrement à jour votre appareil en téléchargeant vos favoris actuels et en supprimant les applications auxquelles vous n’avez pas accédé depuis des mois.

