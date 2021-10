Comment télécharger et installer iPadOS 15 sur votre iPad

20 septembre 2021 : Apple lance iPadOS 15

Apple a publié iPadOS 15, une énorme mise à jour avec Focus, Safari repensé, SharePlay, bibliothèque d’applications, notes rapides, widgets de l’écran d’accueil, etc. Assurez-vous de consulter notre revue iPadOS 15 pour en savoir plus sur tous les nouveaux changements.

13 septembre 2021 : Apple lance iPadOS 14.8

Apple a publié iPadOS 14.8, une mise à jour plus petite qui comprend un certain nombre de mises à jour de sécurité.

iPadOS 14 : tout ce que vous devez savoir

26 juillet 2021 : Apple lance iPadOS 14.7.1

Apple a publié iPadOS 14.7.1, qui apporte un certain nombre de corrections de bogues à l’iPad après la sortie d’iPadOS 14.7 la semaine dernière.

21 juillet 2021 : Apple lance iPadOS 14.7

Apple a publié iPadOS 14.7, qui ajoute la prise en charge de la combinaison des limites de crédit de la carte Apple ainsi que la possibilité de gérer les minuteries sur le HomePod via l’application Home. La version comprend également un certain nombre de corrections de bugs.

Voici les notes de version complètes pour iPadOS 14.7 :

La famille Apple Card ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur Apple Card existant L’application Home ajoute la possibilité de gérer les minuteries sur la bibliothèque HomePod Podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies Partager le menu de la liste de lecture option manquante dans Apple Music La lecture audio sans perte Dolby Atmos et Apple Music peut s’arrêter de manière inattendue Les écrans braille peuvent afficher des informations non valides lors de la rédaction de messages électroniques

24 mai 2021 : Apple lance iPadOS 14.6

Apple a publié iPadOS 14.6, qui prend en charge les abonnements aux podcasts et Apple Card Family, tout en éliminant quelques bogues. Il prépare également l’iPad à prendre en charge Apple Music Lossless Audio à son arrivée en juin.

3 mai 2021 : Apple lance iPadOS 14.5.1

Apple a publié iPadOS 14.5.1, qui corrige certains bogues dans la transparence du suivi des applications.

26 avril 2021 : Apple lance iPadOS 14.5

Apple a publié iPadOS 14.5, qui apporte la transparence du suivi des applications, la prise en charge d’AirTag, les mises à jour Siri et bien plus encore.

26 mars 2021 : Apple lance iPadOS 14.4.2

Apple a publié iPadOS 14.4.2. Cette mise à jour résout davantage de problèmes de sécurité dans le système qui n’ont pas été détectés par la mise à jour précédente de ce mois-ci.

8 mars 2021 : Apple publie iPadOS 14.4.1 avec des mises à jour de sécurité

Apple a publié iPadOS 14.4.1. Cette mise à jour résout plusieurs problèmes de sécurité dans le système.

26 janvier 2021 : Apple lance iPadOS 14.4

Apple a publié iPadOS 14.4, une mise à jour iPad relativement mineure qui apporte un certain nombre de corrections de bugs, ainsi que quelques petites nouvelles fonctionnalités. Le scanner de code QR sur iPad peut reconnaître les codes QR plus petits et vous pouvez désormais sélectionner une classification pour les accessoires Bluetooth dans les paramètres, tels que les écouteurs ou les aides auditives. Apple dit que cela aide à identifier correctement les écouteurs Bluetooth pour les notifications audio.

14 décembre 2020 : Apple lance iPadOS 14.3

Apple a publié iPadOS 14.3 pour iPad. Il s’agit d’une mise à jour importante, car il s’agit de la version officielle de Fitness +, et elle prend en charge les AirPods Max. Cette mise à jour apporte également des informations sur la confidentialité sur l’App Store et inclut un certain nombre d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour l’iPad.

19 novembre 2020 : Apple lance iPadOS 14.2.1

Apple a publié iPadOS 14.2.1 pour iPad. Cette mise à jour est assez mineure, offrant des corrections de bugs et des améliorations de performances.

5 novembre 2020 : Apple lance iPadOS 14.2

Apple a publié iPadOS 14.2 pour l’iPad, une mise à jour qui introduit plus de 100 nouveaux emoji dans une variété de catégories, ainsi que de nouveaux fonds d’écran, des commandes AirPlay mises à jour (qui ressemblent à un iPod lorsqu’elles sont étendues) et la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité Intercom dans l’application Accueil.

20 octobre 2020 : Apple lance iPadOS 14.1

Apple a publié iPadOS 14.1 pour l’iPad, une mise à jour principalement axée sur la correction d’un certain nombre de bogues. La mise à jour ajoute également la possibilité de lire et de modifier des vidéos HDR 10 bits dans l’application Photos sur les nouveaux modèles d’iPad.

24 septembre 2020 : Apple lance iPadOS 14.0.1

Apple a publié iPadOS 14.0.1 pour l’iPad, une petite mise à jour qui propose quelques corrections de bogues pour l’expérience iPad, y compris un bogue qui a provoqué la réinitialisation des applications par défaut, ainsi qu’un autre qui pourrait empêcher votre appareil de se connecter au Wi-Fi. Fi.

16 septembre 2020 : Apple lance iPadOS 14

Apple a sorti iPadOS 14 pour iPad. Une mise à jour massive pour l’iPad, iPadOS 14 offre de toutes nouvelles fonctionnalités, des mises à jour d’expérience et plus encore. Parmi les points forts, citons Scribble, qui peut traduire votre écriture manuscrite avec Apple Pencil en texte dactylographié, ainsi que de tout nouveaux widgets riches en informations. Il existe également des mises à jour impressionnantes de la conception de nombreuses applications principales de l’iPad et des améliorations de l’expérience utilisateur de l’iPad à tous les niveaux.

1er septembre 2020 : Apple lance iPadOS 13.7

Apple a sorti iPadOS 13.7 pour iPad. Cela semble être une petite mise à jour, corrigeant certains bogues apparus dans les versions précédentes d’iPadOS.

12 août 2020 : Apple lance iPadOS 13.6.1

Apple a publié iPadOS 13.6.1 pour iPad. Cette mise à jour est relativement petite, corrigeant des bogues qui sont sans aucun doute apparus après la sortie d’iPadOS 13.6.

15 juillet 2020 : Apple lance iPadOS 13.6

Apple a sorti iPadOS 13.6 pour iPad. Cette mise à jour introduit la prise en charge des actualités locales dans le fil Apple News Today pour certaines villes, ainsi qu’une prise en charge accrue des actualités locales pour les abonnés Apple News+.

1er juin 2020 : Apple lance iPadOS 13.5.1

Apple a publié iPadOS 13.5.1 pour iPad. Cette mise à jour semble assez mineure, offrant des mises à jour de sécurité essentielles après la sortie d’iPadOS 13.5 le mois dernier.

20 mai 2020 : Apple lance iPadOS 13.5

Apple a sorti iPadOS 13.5 pour iPad. Avec cette mise à jour, Apple a publié l’API de notification d’exposition qu’elle a développée avec Google, ainsi que des mises à jour qui améliorent l’expérience Face ID si vous portez un masque, et une option pour partager automatiquement vos informations médicales essentielles avec le personnel médical lorsque vous passez un appel d’urgence.

7 avril 2020 : Apple lance iPadOS 13.4.1

Apple a publié iPadOS 13.4.1 pour iPad. Une mise à jour assez mineure, iPadOS 13.5 corrige certains bugs liés à FaceTime, Bluetooth, etc.

24 mars 2020 : Apple lance iPadOS 13.4

Apple a sorti iPadOS 13.4 pour iPad. Il s’agit d’une mise à jour assez importante, apportant une prise en charge complète des trackpads et des souris sur l’iPad. Il y a aussi beaucoup de choses également trouvées dans iOS 13.4, y compris le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji et la prise en charge des achats universels entre iPhone, iPad et Mac.

28 janvier 2020 : Apple lance iPadOS 13.3.1

Apple a publié iPadOS 13.3.1 pour iPad. Cette mise à jour introduit des contrôles parentaux supplémentaires dans Screen Time, permettant aux parents de définir des limites supplémentaires sur les personnes que leurs enfants peuvent appeler, FaceTime ou envoyer des messages. Il y a de nouvelles mises en page dans les articles Apple News+ des meilleurs journaux. Vous pouvez désormais utiliser des clés de sécurité NFC, Bluetooth et Lightning compatibles FIDO2 avec votre appareil iOS. Il y a aussi un certain nombre de corrections de bogues présentes dans cette version.

10 décembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.3 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.2.3 pour iPad. Cette mise à jour se concentre sur les corrections de bogues, telles qu’un problème qui vous permet d’entrer les paramètres de limites de communication dans Screen Time sans entrer votre code d’accès Screen Time.

18 novembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.2.3 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.2.3 pour iPad. La mise à jour résout un problème de recherche système dans Mail, Files et Notes. Il résout également un problème où les photos, les liens et autres pièces jointes peuvent ne pas s’afficher dans la vue Détails des messages, et résout un problème qui peut empêcher les applications de télécharger du contenu en arrière-plan. La mise à jour résout également les problèmes qui peuvent empêcher Mail de recevoir de nouveaux messages. , et ne parviennent pas à inclure et à citer le contenu du message d’origine dans les comptes Exchange.

7 novembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.2.2 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.2.2 pour iPad. Il s’agit d’une mise à jour plus petite, bien qu’elle contienne un correctif important pour les applications qui ont été supprimées trop tôt lorsqu’elles sont passées en arrière-plan.

28 octobre 2019 : Apple lance iPadOS 13.2 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.2 pour iPad. Il s’agit d’une version assez importante, avec de nouveaux paramètres de confidentialité pour Siri, des annonces de messages via Siri lorsque vous portez des écouteurs alimentés par H1, et plus encore.

15 octobre 2019 : Apple lance iPadOS 13.1.3 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.1.3 pour iPad. Il s’agit d’une petite mise à jour qui corrige quelques bugs dans iPadOS.

30 septembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.1.2 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.1.2 pour iPad. Il s’agit d’une petite mise à jour qui corrige quelques bugs dans iPadOS. Premièrement, il corrige un problème qui faisait que la barre de progression des sauvegardes iCloud continuait à s’afficher même après la fin d’une sauvegarde, ainsi qu’un problème qui empêchait l’utilisation de raccourcis avec le HomePod.

27 septembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.1.1 pour iPad

Apple a publié iPadOS 13.1.1 pour iPad. Il s’agit d’une mise à jour mineure qui corrige un certain nombre de bogues, dont un qui pourrait entraîner une décharge excessive de la batterie et un problème de sécurité qui a eu un impact sur les claviers logiciels tiers.

24 septembre 2019 : Apple lance iPadOS 13.1 pour iPad

Apple a sorti iPadOS 13.1 pour iPad. Cette mise à jour introduit le mode sombre, des widgets pour l’écran d’accueil, la prise en charge de l’espace côte à côte pour les applications, les raccourcis en tant qu’application intégrée et bien plus encore.