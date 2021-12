Comment télécharger et installer macOS Monterey 12.1 beta 4 sur votre Mac

macOS 12.1 Monterey est officiellement à l’état sauvage – ou du moins pour les développeurs Apple. La dernière version bêta de macOS 12.1 est désormais disponible. Ce guide est destiné à l’installation de la version bêta du développeur de macOS Monterey. Vous voulez télécharger la dernière version publique de macOS ? C’est un processus légèrement différent.

Apple propose occasionnellement des mises à jour d’iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS sous forme d’aperçus de développeurs fermés ou de versions bêta publiques. Bien que les versions bêta contiennent de nouvelles fonctionnalités, elles contiennent également des bogues de pré-version qui peuvent empêcher l’utilisation normale de votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Mac, et ne sont pas destinées à une utilisation quotidienne sur un appareil principal. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de rester à l’écart des aperçus des développeurs, sauf si vous en avez besoin pour le développement de logiciels, et d’utiliser les versions bêta publiques avec prudence. Si vous dépendez de vos appareils, attendez la version finale.

Quoi de neuf dans la version bêta de macOS Monterey ?

Bien qu’il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que macOS Big Sur, macOS Monterey regorge de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment une application Safari mise à jour, des raccourcis pour Mac, de nouvelles fonctionnalités dans Notes, des fonctionnalités FaceTime étendues et bien plus encore.

1er décembre 2021 : Apple lance la quatrième version bêta du développeur macOS Monterey 12.1.

La version bêta du développeur macOS Monterey 4 est maintenant disponible au téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger et installer la dernière mise à jour logicielle.

16 novembre 2021 : Apple lance la troisième version bêta du développeur macOS Monterey 12.1.

La version bêta du développeur macOS Monterey 3 est maintenant disponible au téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger et installer la dernière mise à jour logicielle.

28 octobre 2021 : Apple lance la première version bêta du développeur macOS Monterey 12.1.

La version bêta du développeur macOS Monterey est désormais disponible au téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger et installer la dernière mise à jour logicielle.

18 octobre 2021: Apple Seeds macOS Monterey release candidate aux développeurs

La release candidate de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger et installer la dernière mise à jour logicielle.

6 octobre 2021 : Apple lance macOS Monterey bêta 9 pour les développeurs

La neuvième version bêta de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer le téléchargement.

21 septembre 2021 : Apple lance macOS Monterey beta 7 pour les développeurs

La septième version bêta de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer le téléchargement.

11 août 2021 : Apple lance macOS Monterey bêta 5 pour les développeurs

La cinquième version bêta du développeur de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer le téléchargement.

14 juillet 2021 : Apple lance macOS Monterey bêta 3 pour les développeurs

La troisième version bêta du développeur de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer le téléchargement.

7 juin 2021 : Apple lance macOS Monterey bêta 1 pour les développeurs

La première version bêta du développeur de macOS Monterey est désormais disponible en téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer le téléchargement.

7 juin 2021 : Apple annonce macOS Monterey

Apple a annoncé macOS Monterey, la dernière version de son système d’exploitation Mac. Avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités à tester et à développer, la version bêta du développeur pour cette mise à jour sera disponible plus tard dans la journée.

Comment faire une sauvegarde archivée de votre Mac avec Time Machine

Avant de commencer, assurez-vous de sauvegarder votre Mac. Le processus de téléchargement et d’installation est assez simple, mais chaque fois que vous apportez des modifications importantes à votre ordinateur, vous risquez des problèmes. Lorsqu’il s’agit de sécuriser vos données, mieux vaut prévenir que guérir. Même si vous venez de tout sauvegarder la veille, assurez-vous que votre Mac est complètement à jour.

Connectez un disque dur externe ou Time Capsule avec un câble USB, FireWire ou Thunderbolt. Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de votre écran. Sélectionner Préférences de système… dans le menu déroulant. Sélectionner Machine à remonter le temps dans la fenêtre Préférences Système. Tournez le curseur Time Machine Au. Cliquez sur Sélectionnez le disque de sauvegarde et choisissez le disque que vous souhaitez utiliser.

Time Machine formatera le disque dur pour les sauvegardes et démarrera dans les deux minutes.

Comment télécharger la version bêta 4 du développeur macOS Monterey 12.1

Télécharger la dernière version bêta sur votre Mac est aussi simple que de visiter le portail des développeurs d’Apple.

Visitez developer.apple.com sur votre Mac. Clique sur le Découvrir languette. Clique sur le macOS languette. Cliquez sur Télécharger. Connectez-vous avec votre compte de développeur si vous y êtes invité. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le Installer le profil pour macOS 12. Le fichier sera automatiquement téléchargé sur votre Mac. Ouvrez votre Téléchargements fenêtre et sélectionnez Utilitaire d’accès bêta pour développeur macOS 12. Double-cliquez macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg pour exécuter le programme d’installation.

Une fois le téléchargement du programme d’installation terminé, les Préférences Système rechercheront automatiquement une mise à jour de macOS. Cliquez sur Mettre à jour pour télécharger et installer le logiciel bêta du développeur. Une fois le logiciel téléchargé, le processus d’installation commencera normalement.

Si la dernière version bêta du développeur n’apparaît pas dans la liste des mises à jour, redémarrez votre Mac. Ensuite, ouvrez le Mac App Store et cliquez sur l’onglet Mises à jour.

La mise à jour bêta du développeur peut prendre beaucoup de temps pour terminer le téléchargement, selon la taille. Vous pouvez vérifier l’état dans l’onglet Mises à jour du Mac App Store.

Comment installer le développeur macOS Monterey 12.1 bêta 4

Une fois le téléchargement de macOS Monterey terminé, vous serez invité à installer le logiciel automatiquement.

Cliquer sur Continuer. D’accord avec Apple Termes et conditions. Cliquer sur Installer. Suivez les instructions pour installer macOS Monterey.

Votre Mac va redémarrer pour installer macOS. Vous verrez un écran noir avec le logo Apple et une barre de progression. Prenez une tasse de café pendant que vous attendez la fin de l’installation du logiciel.

Comment installer le développeur macOS Monterey 12.1 beta 4 sur une partition

Pour éviter que les données de votre Mac ne soient corrompues par un système d’exploitation bêta, vous pouvez partitionner le disque dur de votre Mac pour exécuter macOS Monterey en tandem avec votre système d’exploitation actuel.

Créer une partition sur votre Mac si vous ne l’avez pas déjà fait. Sélectionner Continuer lorsque le téléchargement est terminé et prêt à être installé. D’accord avec le termes. Cliquez sur Se mettre d’accord pour confirmer que vous avez lu les conditions. Sélectionner Afficher tous les disques pour passer de votre partition principale. Sélectionnez le cloison vous souhaitez installer le logiciel. Cliquez sur Installer.

L’assistant d’installation vous permettra de transférer des informations depuis votre système d’exploitation actuel, ou vous pouvez choisir de faire une nouvelle installation pour démarrer votre Mac à partir de zéro.

Comment démarrer avec la version bêta 4 du développeur macOS Monterey 12.1

Une fois votre Mac redémarré, vous serez configuré avec macOS Monterey. Vous devrez suivre quelques étapes pour commencer.

Cliquer sur Continuer. Connectez-vous avec votre Identifiant Apple et mot de passe. iCloud synchronisera votre bureau et d’autres fichiers. Cliquer sur Commencer.

Vous serez dirigé vers votre écran d’accueil où vous pourrez commencer à creuser pour trouver toutes les nouvelles fonctionnalités amusantes.

