Ses principales caractéristiques incluent un réseau de serveurs mondial important, la possibilité de débloquer Netflix, une politique stricte de non-journalisation, un kill switch, un cryptage fort, un support P2P, un plan gratuit offrant des données illimitées, et bien plus encore.

En plus de fournir une gamme étendue de fonctionnalités et de capacités, ProtonVPN propose également des applications faciles à utiliser et hautement sécurisées pour tous les principaux systèmes d’exploitation, ainsi que l’un des meilleurs plans VPN gratuits disponibles afin que vous puissiez l’essayer sans risque. L’une de ses applications les plus populaires est ProtonVPN pour Android. Mais comment le télécharger, l’installer et le configurer? Continuez à lire pour le découvrir.

Comment télécharger et installer ProtonVPN sur Android

Avant de pouvoir profiter de tous les avantages offerts par ProtonVPN, vous devrez télécharger et installer son application officielle sur votre smartphone ou tablette Android. Heureusement, ce processus comprend quelques étapes simples et rapides.

Tout d’abord, vous devrez vous rendre sur le Google Play Store sur votre appareil Android, rechercher ProtonVPN, puis appuyer sur le bouton de téléchargement.

Dès que l’application ProtonVPN a été téléchargée sur votre appareil Android, vous pouvez l’ouvrir à partir de la liste des applications Google Play Store ou via le tiroir d’applications de votre appareil.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton «ouvrir» dans le Google Play Store ou cliqué sur l’icône de l’application dans le tiroir des applications, l’application ProtonVPN devrait s’ouvrir immédiatement. Lorsqu’il est ouvert, vous verrez une page de connexion.

Si vous avez déjà créé un compte via le site Web ProtonVPN, vous pouvez simplement vous connecter à l’application avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Mais si vous n’avez pas encore créé de compte ProtonVPN, vous devrez appuyer sur le bouton «créer un nouveau compte» et vous inscrire pour un abonnement lorsque vous serez dirigé vers le site Web de ProtonVPN. Des abonnements gratuits et premium sont disponibles.

Une fois que vous avez créé un compte ProtonVPN et que vous vous y êtes connecté via l’application Android, vous verrez une page d’accueil contenant des onglets pour les pays, les cartes et les profils. Vous pouvez vous connecter à un serveur VPN en parcourant une liste de serveurs internationaux, en utilisant la carte interactive des serveurs ou via le bouton «connexion rapide».

Comment configurer et utiliser ProtonVPN sur Android

Après avoir créé un compte ProtonVPN et vous y être connecté via l’application Android, vous pouvez commencer à vous connecter aux serveurs VPN mondiaux. Mais si vous n’avez jamais utilisé l’application Android ProtonVPN auparavant, vous vous demandez probablement comment le faire pour la première fois. Voici les étapes à suivre:

Tout d’abord, vous voudrez choisir un serveur VPN et vous y connecter. Encore une fois, vous pouvez trouver des serveurs via la liste des pays, la carte interactive et le bouton de connexion rapide. Il faut garder à l’esprit que les utilisateurs gratuits ne peuvent utiliser que des serveurs de base au Japon, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Après avoir cliqué sur le bouton vert « connexion » pour la première fois, vous verrez un message indiquant « demande de connexion ». Appuyez simplement sur « OK », et ProtonVPN aura alors les autorisations de périphérique requises pour vous connecter à un serveur VPN.

Une fois que vous avez fini d’utiliser un serveur ProtonVPN, vous pouvez appuyer sur le bouton «déconnecter» pour annuler la connexion. À côté du bouton «Déconnecter», vous verrez également un bouton indiquant «Enregistrer dans le profil». C’est très pratique car cela vous permettra de sauvegarder vos serveurs préférés et d’y accéder à nouveau via la page « profils ».

Dans le coin supérieur gauche de l’application Android ProtonVPN, vous trouverez un bouton de menu. Ici, vous pouvez accéder aux paramètres, aux informations de compte, au support client et bien plus encore.

Maintenant que ProtonVPN est opérationnel sur votre appareil Android, vous pouvez utiliser Internet en privé, sécuriser chaque connexion Wi-Fi, débloquer des sites Web, empêcher la limitation de la bande passante, et bien plus encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement, consultez notre revue ProtonVPN.

