Si vous souhaitez installer l’un des meilleurs services VPN sur votre Chromebook, ProtonVPN est un service à considérer. Il offre de nombreuses fonctionnalités différentes, notamment un grand réseau de serveurs, un cryptage fort, une prévention des fuites DNS, un kill switch, une politique de non-journalisation, etc.

Mais ce qui distingue également ProtonVPN des autres services, c’est sa vaste gamme d’applications multi-plateformes, notamment Android, iOS, Windows, Mac et Linux. En novembre 2020, le fournisseur VPN a même déployé une prise en charge pour les utilisateurs de Chromebook et propose une option VPN gratuite si vous souhaitez essayer avant d’acheter.

Ce sera une excellente nouvelle si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sur le système d’exploitation Google Chrome et que vous souhaitez améliorer sa sécurité en ligne. Cependant, comment télécharger et installer un VPN Chromebook comme ProtonVPN? Continuez à lire pour le découvrir.

Comment télécharger et installer ProtonVPN sur Chromebook

Avant de pouvoir utiliser les différentes capacités et fonctionnalités offertes par ProtonVPN sur votre Chromebook Google, vous devez télécharger et installer l’application officielle ProtonVPN. Voici les étapes à suivre.

Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit que ProtonVPN ne prendra en charge qu’un « Chromebook moderne qui inclut la prise en charge des applications Android ». Mais avec les derniers Chromebooks offrant un accès au Google Play Store prêt à l’emploi, cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des gens. Si vous possédez un Chromebook avec le Google Play Store préinstallé, vous pourrez télécharger l’application ProtonVPN directement à partir de là. Cependant, si vous utilisez un Chromebook qui ne donne pas accès au Google Play Store, vous pouvez également télécharger l’APK ProtonVPN via sa page de téléchargement, GitHub ou F-Droid. Lorsque l’application ProtonVPN est installée sur votre Chromebook, vous devriez voir une icône correspondant dans le menu de l’application. Pour ouvrir l’application, vous devrez double-cliquer sur cette icône. Une fois l’application ProtonVPN ouverte, vous verrez une page de connexion. Les titulaires de compte existants peuvent simplement se connecter à l’application en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe. Mais si vous n’avez pas encore créé de compte ProtonVPN, vous voudrez cliquer sur le bouton « créer un nouveau compte ». Cela vous dirigera vers le site Web ProtonVPN, où vous pouvez vous inscrire pour un compte. Vous pourrez choisir parmi une gamme d’abonnements gratuits et premium.

Comment configurer et utiliser ProtonVPN sur Chromebook

À moins que vous n’ayez utilisé ProtonVPN dans le passé, vous vous demandez probablement comment configurer et utiliser l’application. Heureusement, utiliser ProtonVPN sur Chromebook est très simple. Voici les étapes à suivre:

Après avoir créé un compte ProtonVPN et vous être connecté à l’application ProtonVPN sur votre Chromebook, vous pourrez vous connecter à un serveur VPN dans n’importe quelle partie du monde. Vous pouvez vous connecter à un serveur VPN à l’aide de la liste des connexions globales, de la carte interactive ou du bouton de connexion rapide. Mais si vous avez un compte gratuit, vous ne pouvez utiliser que des serveurs de base aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon. Une fois que vous avez trouvé un serveur VPN, vous pouvez l’utiliser en appuyant sur le bouton vert « se connecter ». Lorsque vous vous connectez à un serveur ProtonVPN pour la première fois, vous devrez appuyer sur « OK » sur la demande d’autorisation qui apparaît. Naviguer dans l’application ProtonVPN sur un Chromebook est assez simple. Sur la page d’accueil, il y a trois onglets principaux: pays, carte et profils. Vous pouvez vous connecter à différents serveurs VPN en utilisant les pages «pays» et «carte», tandis que la page «profils» est l’endroit où vous pouvez accéder à vos serveurs VPN préférés et plus encore.

Avec ProtonVPN opérationnel sur votre Chromebook, vous pourrez naviguer sur le Web en privé, sécuriser les réseaux Wi-Fi publics, débloquer le contenu géo-restreint, empêcher la limitation de la bande passante, et plus encore. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre revue ProtonVPN.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

