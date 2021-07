Comment télécharger gratuitement sur Amazon Prime

Nous verrons plus de 2042 futuriste sur EA Play, mais dans – d’autres nouvelles passionnantes – les fans peuvent désormais télécharger Battlefield 1 gratuitement sur Amazon Prime Gaming. Comme si ce n’était pas assez excitant, nous pourrons également récupérer Battlefield 5 pour le prix de rien.

EA Play devrait avoir lieu le 22 juillet à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST. Il y a des rumeurs passionnantes sur le retour de Dead Space, mais il y a aussi des indices que nous pourrions voir la carte Valparaiso de Bad Company 2 revenir pour le nouveau mode mystérieux de 2042.

Une soirée nostalgique de retours serait géniale, mais ce qui est tout aussi bien, c’est un voyage de temps libre vers la Première Guerre mondiale.

Bande-annonce officielle de Battlefield 1

BridTV

2313

Bande-annonce officielle de Battlefield 1

795686

795686

centre

13872

Comment télécharger Battlefield 1 gratuitement

Les abonnés d’Amazon Prime Gaming peuvent désormais télécharger gratuitement Battlefield 1 jusqu’au 4 août.

Tout ce que vous avez à faire est de visiter le site Web de Prime Gaming et de sélectionner « Réclamer maintenant » sur l’offre. Une fois cela fait, vous recevrez un code échangeable à utiliser sur Origin.

Vous n’avez que jusqu’au 4 août pour réclamer l’offre, mais tout code sera éligible jusqu’au 20 août. Si vous ne l’échangez pas avant, votre capacité à obtenir l’épopée de la Première Guerre mondiale sans frais disparaîtra.

Inscrivez-vous à Amazon Prime Gaming

Vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime Gaming pour seulement 7,99 £ par mois. Cependant, il existe un essai gratuit de 30 jours qui serait plus que suffisant pour vous permettre de récupérer Battlefield 1 pour rien.

En plus de revisiter gratuitement la Première Guerre mondiale, il existe de nombreuses autres raisons de remettre vos deets de cartes de crédit. Après tout, l’abonnement comprend un butin mensuel exclusif pour certains des plus grands titres multijoueurs tels que FIFA 21, Warframe et Destiny 2, et il ajoute également de nouveaux jeux chaque mois sans frais supplémentaires.

Comment obtenir Battlefield 5 gratuitement

Les fans pourront télécharger Battlefield 5 gratuitement sur Amazon Prime Gaming à partir du 2 août.

C’est un opus beaucoup plus controversé et controversé que la version préférée des fans en 2016, mais – hé – il n’y a pas de cadeaux à refuser. Alors que les deux entrées seront proposées sur la maison en août, nous nous attendons à ce que la version bêta ouverte de 2042 soit disponible, espérons-le, en septembre.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour la bêta ouverte, EA a confirmé il y a quelque temps que 2042 sera lancé le 22 octobre.

SURVEILLANCE : Comment obtenir les skins d’été d’Ashe et Mei

Dans d’autres nouvelles, les Sims 4 Cottage Living date de sortie, heure, prix et bonus de précommande