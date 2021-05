Comment télécharger la mise à jour PUBG Mobile 1.4 via APK

La dernière mise à jour de PUBG Mobile 1.4 est maintenant disponible au téléchargement sur les appareils Android.

PUBG Mobile est l’un des jeux mobiles les plus populaires et la mise à jour 1.4 du jeu vient de tomber. Y compris de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bogues et des améliorations, ainsi que le nouveau contenu de la saison qui sortira la semaine prochaine. La mise à jour est basée sur le film, Godzilla contre Kong et les joueurs peuvent également s’attendre à un gameplay sur le thème de Titan Strikes sur Erangle, Sanhok et Livik.

La dernière mise à jour introduit également une nouvelle carte d’arène avec un énorme navire flottant sur un vaste océan. Il sera jouable sur Team Deathmatch, Arena Training et Team Gun Game. Si vous souhaitez profiter de ces dernières fonctionnalités, vous pouvez mettre à jour PUBG Mobile vers sa dernière version en utilisant le lien de téléchargement du fichier APK fourni ci-dessous.

Mise à jour PUBG Mobile 1.4 APK

Le fichier APK de la mise à jour PUBG Mobile 1.4 nécessite environ 1 Go d’espace libre, donc avant de le télécharger, assurez-vous de disposer de l’espace nécessaire. Suivez maintenant les étapes mentionnées ci-dessous pour installer la dernière mise à jour.

Tout d’abord, téléchargez le fichier APK à partir d’ici, puis localisez-le sur votre appareil (il se trouve dans le dossier Téléchargements). Une fois que vous avez trouvé le fichier APK, ouvrez-le et appuyez sur le bouton Installer. Accédez à Paramètres> Sécurité et confidentialité> Installer des applications à partir de sources inconnues et activez cette option, si vous ne l’avez pas déjà fait, pour continuer. Une fois le jeu installé, lancez PUBG Mobile. Le jeu se charge et télécharge des fichiers supplémentaires. Relancez PUBG Mobile et connectez-vous avec votre compte pour profiter du nouveau contenu.

Images en vedette: Krafton Inc

