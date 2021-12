Comment télécharger la version bêta publique de macOS Monterey 12.2 sur votre Mac

Le temps est venu. Vous pouvez maintenant télécharger la version bêta publique 8 de macOS Monterey sur votre Mac. Ce n’est pas un processus trop compliqué, mais nous sommes là pour vous guider et si vous en avez besoin, un endroit pour obtenir une aide supplémentaire. Tous les meilleurs Mac sont compatibles avec macOS Monterey.

Apple propose occasionnellement des mises à jour d’iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS sous forme d’aperçus de développeurs fermés ou de versions bêta publiques. Bien que les versions bêta contiennent de nouvelles fonctionnalités, elles contiennent également des bogues de pré-version qui peuvent empêcher l’utilisation normale de votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Mac, et ne sont pas destinées à une utilisation quotidienne sur un appareil principal. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de rester à l’écart des aperçus des développeurs, sauf si vous en avez besoin pour le développement de logiciels, et d’utiliser les versions bêta publiques avec prudence. Si vous dépendez de vos appareils, attendez la version finale.

Quoi de neuf dans la version bêta publique de macOS Monterey ?

17 décembre 2021 : Apple lance la version bêta publique de macOS Monterey 12.2 aux testeurs

Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey 12.2 pour les membres du programme logiciel bêta. Si vous avez déjà installé la version bêta publique de macOS, accédez à Préférences Système> Mises à jour logicielles et téléchargez-le. Si vous attendiez que macOS Monterey commence à tester macOS, c’est le moment de le saisir !

7 octobre 2021 : Apple lance la neuvième bêta publique de macOS Monterey aux testeurs

Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey 9 pour les membres du programme logiciel bêta. Si vous avez déjà installé la version bêta publique de macOS, accédez à Préférences Système> Mises à jour logicielles et téléchargez-le. Si vous attendiez que macOS Monterey commence à tester macOS, c’est le moment de le saisir !

21 septembre 2021 : Apple lance la septième bêta publique de macOS Monterey aux testeurs

Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey 7 pour les membres du programme logiciel bêta. Si vous avez déjà installé la version bêta publique de macOS, accédez à Préférences Système> Mises à jour logicielles et téléchargez-le. Si vous attendiez que macOS Monterey commence à tester macOS, c’est le moment de le saisir !

11 août 2021 : Apple lance la cinquième bêta publique de macOS Monterey aux testeurs

Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey 5 pour les membres du programme logiciel bêta. Si vous avez déjà installé la version bêta publique de macOS, accédez à Préférences Système> Mises à jour logicielles et téléchargez-le. Si vous attendiez que macOS Monterey commence à tester macOS, c’est le moment de le saisir !

16 juillet 2021 : Apple lance la deuxième bêta publique de macOS Monterey aux testeurs

Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey 2 pour les membres du programme logiciel bêta.

Comment faire une sauvegarde de votre Mac

Avant de rejoindre la version bêta publique, vous devez effectuer une sauvegarde de votre Mac. De cette façon, si quelque chose ne va pas ou si vous n’êtes pas satisfait et que vous souhaitez revenir à macOS Big Sur, vous pouvez revenir à votre point de départ.

Même si vous sauvegardez tous les soirs, vous voudrez doubler, tripler en vous assurant d’être couvert. Faites donc une sauvegarde manuelle maintenant. Voici comment procéder avec Time Machine. Si vous utilisez quelque chose de différent ou supplémentaire, comme SuperDuper !, assurez-vous de démarrer manuellement une sauvegarde maintenant.

Clique sur le Machine à remonter le temps icône dans la barre de menus de votre Mac. Cliquer sur Sauvegarder maintenant.

Laissez la sauvegarde se terminer avant de continuer.

Remarque : si vous n’êtes pas opposé au terminal, vous pouvez également créer un programme d’installation amorçable de macOS Big Sur comme moyen de démarrer la réversion, si nécessaire.

Comment enregistrer votre compte pour la version bêta publique de macOS

Si vous avez déjà rejoint une version bêta publique pour macOS dans le passé, vous n’avez pas besoin de vous réinscrire pour macOS Monterey. Connectez-vous avec le même identifiant Apple. Si vous n’avez jamais rejoint une version bêta publique auparavant, vous devrez commencer par vous inscrire avec votre identifiant Apple.

Accédez à beta.apple.com dans Safari sur votre Mac. Cliquer sur S’inscrire pour commencer. (Si vous vous êtes déjà inscrit à une version bêta publique précédente, cliquez sur S’identifier et passez à « Comment inscrire votre Mac » ci-dessous.) Entrez votre identifiant Apple adresse e-mail et mot de passe. Cliquez sur S’identifier.

Une fois que vous êtes inscrit et connecté, il est temps de commencer le téléchargement.

Comment inscrire votre Mac dans la version bêta publique de macOS

Le téléchargement de la version bêta publique de macOS Monterey se fait via les Préférences Système dans les mises à jour logicielles.

Allez sur beta.apple.com, si vous n’y êtes pas déjà. Clique sur le macOS onglet s’il n’est pas déjà mis en surbrillance. Clique le Télécharger l’utilitaire d’accès public à la version bêta de macOS bouton. Ouvrez le fichier de votre Téléchargements la fenêtre. Double-cliquez sur le paquet pour exécuter le programme d’installation.

Une fois le téléchargement du programme d’installation terminé, les Préférences Système s’ouvriront automatiquement sur le Mises à jour de logiciel section. Cliquez sur Mettre à jour pour télécharger et installer le logiciel bêta public. Une fois le logiciel téléchargé, votre Mac redémarrera automatiquement.

Si la dernière version bêta publique n’apparaît pas dans la liste des mises à jour, redémarrez votre Mac. Ensuite, ouvrez les Préférences Système et cliquez sur le bouton Mises à jour de logiciel vitre.

La mise à jour bêta publique peut prendre beaucoup de temps pour terminer le téléchargement, selon la taille. Vous pouvez vérifier l’état dans le Mises à jour de logiciel volet des préférences des Préférences Système.

Comment installer la version bêta publique de macOS

Le programme d’installation bêta publique de macOS s’ouvrira automatiquement lorsqu’il sera téléchargé. Si ce n’est pas le cas, ou si vous préférez le faire plus tard, vous ouvrez Installer la version bêta publique de macOS à tout moment via Spotlight ou Launchpad ou depuis le dossier Application dans le Finder.

Lancer Installer la version bêta publique de macOS app si elle n’est pas déjà lancée. Cliquez sur Continuez au fond. Si vous êtes invité à effectuer une sauvegarde et que vous ne l’avez pas fait auparavant, cliquez sur Continuez dans le menu déroulant. Si vous venez de faire une sauvegarde, cliquez sur Annuler. Cliquez sur Continuez en bas une fois votre sauvegarde terminée ou si vous l’avez ignorée. Cliquez sur Accepter d’accepter les conditions de licence. Cliquez sur Accepter à nouveau pour confirmer. Clique sur le conduire vous souhaitez installer sur (si vous avez plusieurs options, la plupart des gens ne le feront pas.) Cliquez sur Installer. Entrez votre mot de passe administrateur et cliquez d’accord. Cliquez sur Redémarrage (si votre Mac ne redémarre pas automatiquement ou si vous ne voulez pas attendre).

Une fois votre Mac redémarré, il exécutera la version bêta publique de macOS. Cependant, vous devrez effectuer une brève configuration, car le système aura suffisamment changé pour qu’il ait besoin de votre connexion pour terminer la mise à jour.

Une fois cela fait, vous serez prêt à basculer macOS Monterey.

Pour télécharger les mises à jour de la version bêta publique de macOS à partir de maintenant :

Ouvert Préférences de système à partir de votre Dock ou de votre dossier Applications. Cliquez sur Mise à jour logicielle. Cliquez sur Mettez à jour maintenant si une mise à jour est disponible pour votre Mac. Clique le case à cocher à côté de Maintenir automatiquement mon Mac à jour si vous souhaitez que votre Mac télécharge et installe automatiquement les mises à jour logicielles à l’avenir.

