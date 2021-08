Comment télécharger le certificat COVID sur notre smartphone pour pouvoir voyager en Europe | La technologie

in

Alors que la vaccination bat son plein, les pays européens demandent le certificat COVID pour les touristes qui souhaitent franchir leurs frontières. Nous vous montrons ici le moyen le plus simple d’y parvenir.

Il existe des règles de base pour lutter contre une pandémie, mais il est vrai que celles-ci se heurtent souvent à l’économie. Heureusement, il existe un moyen pour que les deux s’emboîtent.

Les vaccins, par exemple, sont une de ces mesures qui nous permettent de combattre le virus tout en nous permettant de mener une vie presque normale. Faites du shopping, buvez dans un bar, assistez à un concert et, surtout, voyagez.

Pour cette raison, certains pays demandent aux visiteurs d’avoir leur certificat COVID attestant qu’ils ont soit des anticorps pour avoir récemment passé le coronavirus, soit qu’ils ont reçu la directive complète d’un des vaccins approuvés par l’Union européenne.

Ce certificat est à validité européenne, d’où son nom officiel, EU Covid Digital Certificate, et le demander est très simple, encore plus maintenant que Nous pouvons demander au Ministère de la Santé lui-même de nous envoyer le Wallet ou Passbook de notre smartphone le document officiel.

Pour y parvenir, les étapes à suivre sont au nombre de trois et très simples :

Visitez le site Web du ministère de la Santé en cliquant ici. Cliquez sur demander un certificat et suivez les étapes jusqu’à ce que nous sélectionnions que nous voulons le document via le siège numérique. Remplissez les champs qu’ils nous demandent et sélectionnez l’onglet pour recevoir le certificat au format Walleau Passbook.

Une fois ces étapes terminées, Le Ministère prendra quelques minutes pour valider votre demande, puis vous envoyer un SMS avec un lien vers le certificat, où nous devrons entrer notre identifiant et ajouter notre application Wallet / Passbook comme correspondant pour le voir.

Comme pour montrer des billets de cinéma, Le certificat COVID restera enregistré dans l’application de cette manière simple, pouvant l’enseigner à chaque fois qu’ils nous le demandent, que ce soit à l’aéroport ou à l’entrée d’un musée. Sans aucun doute, nous sommes face au complément indispensable de l’été.