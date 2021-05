Comment télécharger le rapport sur la vie professionnelle dans le nouveau portail de la sécurité sociale | La technologie

La Sécurité sociale vient de lancer Importass, un nouveau portail dans lequel il est possible d’effectuer diverses démarches par voie électronique. Nous vous expliquons comment télécharger le rapport sur la vie professionnelle via ce site Web.

Les restrictions de mobilité et les mesures de distanciation sociale que nous avons dû adopter en raison de la pandémie ont mis en évidence l’importance de pouvoir effectuer toutes sortes de procédures par voie électronique.

La sécurité sociale disposait déjà d’un bureau électronique où il est possible d’effectuer diverses procédures via Internet, mais elle a récemment lancé un nouveau portail. Il s’appelle Importass, c’est le portail du Trésor Général de la Sécurité Sociale (TGSS) et vous permet d’effectuer plus de 40 procédures sans avoir à quitter le canapé.

Dans Importass, vous avez la possibilité d’accéder à vos données, d’obtenir des rapports et de réaliser toutes sortes de procédures liées à la sécurité sociale. Par exemple, vous pouvez consulter et télécharger votre rapport vie professionnelle ou votre numéro de sécurité sociale, obtenir des certificats, accéder à des documents, gérer votre inscription au régime des indépendants, mettre à jour votre paiement ou télécharger un rapport justifiant que vous êtes à jour. courant de vos obligations.

S’il est temps de renouveler votre DNI, ou s’il a même expiré en raison d’un oubli, vous pouvez effectuer la plupart des procédures en ligne. Vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin et vous gagnerez beaucoup de temps. Nous expliquons comment le faire.

Dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur Comment télécharger le rapport sur la vie professionnelle dans le nouveau portail de la sécurité sociale. Cependant, il peut également servir de guide pour accéder à Importass et effectuer d’autres démarches.

Une fois connecté, cliquez à nouveau sur le bouton Entrez dans votre espace personnell pour accéder à votre profil. En haut, vous verrez votre nom et prénom, votre numéro de sécurité sociale (NUSS) et votre situation d’emploi, où est indiqué le régime auquel vous appartenez et la date d’inscription à la sécurité sociale. Ci-dessous vous verrez la section Votre vie professionnelle et le lien Voir la vie professionnelle complète, sur lequel vous devez cliquer. Dans la section Votre vie professionnelle Vous verrez les jours où vous avez été inscrit à la sécurité sociale dans toute votre vie, les jours où vous avez travaillé simultanément dans deux ou plusieurs entreprises ou dans différents régimes, ainsi que le nombre total de jours qui comptent pour les prestations. Ci-dessous, vous pouvez voir les différentes entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, avec leurs dates de début et de fin correspondantes, et si vous cliquez sur chaque emploi, vous pouvez voir le régime et le groupe de cotisation. Pour télécharger votre rapport complet, Cliquez sur le bouton Télécharger Work Life et vous obtiendrez le document au format PDF.