Comment télécharger l’iOS 15.2 beta 4 sur votre iPhone

9 novembre 2021 : Apple lance la deuxième version bêta d’iOS 15.2 pour les développeurs

Apple a publié la deuxième version bêta d'iOS 15.2 pour les développeurs.

27 octobre 2021 : Apple lance la première version bêta d’iOS 15.2 pour les développeurs

Apple a publié la première version bêta d'iOS 15.2 pour les développeurs.

18 octobre 2021 : la version bêta d’Apple Seeds est candidate à la version bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs

Apple a lancé la version candidate d'iOS 15.1 pour les développeurs.

13 octobre 2021 : Apple lance la quatrième bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs

Apple a lancé la quatrième version bêta d'iOS 15.1 pour les développeurs.

6 octobre 2021 : Apple lance la troisième bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs

Apple a lancé la troisième version bêta d'iOS 15.1 pour les développeurs.

28 septembre 2021 : Apple lance la deuxième bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs

Apple a lancé la deuxième version bêta d'iOS 15.1 pour les développeurs.

21 septembre 2021 : Apple lance la première version bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs

Apple a lancé la première version bêta d'iOS 15.1 pour les développeurs.

14 septembre 2021 : Apple lance iOS 15 RC pour les développeurs

Apple a semé la version finale candidate d'iOS 15 pour les développeurs.

31 août 2021 : Apple lance iOS 15 beta 8 pour les développeurs

Apple a lancé la huitième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

25 août 2021 : Apple lance iOS 15 beta 7 pour les développeurs

Apple a lancé la septième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

17 août 2021 : Apple lance iOS 15 beta 6 pour les développeurs

Apple a lancé la sixième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

10 août 2021 : Apple lance iOS 15 beta 5 pour les développeurs

Apple a lancé la cinquième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

27 juillet 2021 : Apple lance iOS 15 beta 4 pour les développeurs

Apple a lancé la quatrième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

14 juillet 2021 : Apple lance iOS 15 bêta 3 pour les développeurs

Apple a lancé la troisième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

30 juin 2021 : Apple lance la version mise à jour d’iOS 15 bêta 2 pour les développeurs

Apple a publié une version mise à jour de la deuxième bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

24 juin 2021 : Apple lance iOS 15 beta 2 pour les développeurs

Apple a lancé la deuxième version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

7 juin 2021 : Apple lance iOS 15 beta 1 pour les développeurs

Apple a lancé la première version bêta d'iOS 15 pour les développeurs.

7 juin 2021 : Apple annonce iOS 15

Apple a annoncé iOS 15, la dernière version de son logiciel pour iPhone. Il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devront être testées avant son lancement public plus tard cette année, et les développeurs pourront récupérer la première version bêta très bientôt.