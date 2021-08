Comment télécharger Spotify sur Wear OS

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Frappez le trottoir avec les poches vides. Les utilisateurs de Wear OS peuvent enfin télécharger de la musique Spotify directement sur leurs appareils. Avec la dernière actualisation de l’application Spotify, les abonnés payants peuvent désormais télécharger des albums, des listes de lecture et des podcasts sur leur smartwatch Wear OS.

Dans l’ensemble, Spotify apporte enfin une fonctionnalité musicale indispensable aux utilisateurs de Wear OS. Auparavant, Wear OS ne prenait en charge la lecture de musique hors ligne à partir d’aucun des services de musique populaires, notamment Apple Music, Pandora ou même YouTube Music. C’est un obstacle assez important pour les coureurs et autres athlètes qui préfèrent s’entraîner sans téléphone en main. L’ancienne solution de contournement consistait à charger et à diffuser des fichiers de musique locaux via des applications telles que NavMusic. Désormais, grâce à Spotify, la prise en charge de la lecture hors ligne est disponible sur les montres intelligentes exécutant Wear OS 2.0 ou une version ultérieure, y compris les nouvelles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. La mise à jour aura également un impact sur les appareils de Fossil, Mobvoi et Suunto dans les semaines à venir.

Comment ajouter l’application Spotify à votre montre connectée Wear OS

Si vous n’avez pas encore Spotify sur votre appareil, c’est le moment. Prenez votre téléphone et votre smartwatch et suivez les instructions ci-dessous pour télécharger Spotify sur Wear OS.

Ouvert Google Play Store sur votre appareil Wear OS. Appuyez sur l’icône de recherche et recherchez Spotify. Robinet installer et autorisez le téléchargement de l’application sur votre appareil. Une fois l’application Spotify téléchargée, appuyez sur ouvert et vous verrez une invite d’appariement comprenant un code. Ouvrez spotify.com/pair sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette et connexion avec vos identifiants Spotify ou inscrivez-vous si ce n’est pas déjà fait. Lorsque vous y êtes invité, Entrer le code qui apparaît sur le cadran de votre montre et sélectionnez paire.

Comment télécharger de la musique Spotify sur votre montre connectée Wear OS

Il est facile de télécharger de la musique Spotify sur votre montre Wear OS. Suivez simplement ces étapes simples pour ajouter des listes de lecture ou des podcasts à votre appareil.

Ouvrez l’application Spotify sur votre montre connectée Wear OS et recherchez la chanson, l’album ou le podcast que vous souhaitez télécharger. Faites défiler juste en dessous du titre du fichier et appuyez sur Télécharger pour regarder. Attendez que la barre d’état indique que votre téléchargement est terminé. Sélectionnez la musique ou le podcast téléchargé dans votre bibliothèque et commencez à écouter.

Pour garder une trace des fichiers téléchargés sur votre appareil, recherchez une flèche verte à côté de chaque chanson ou podcast. Les utilisateurs gratuits de Spotify peuvent télécharger des épisodes de podcast directement sur leur appareil Wear OS, mais devront toujours diffuser de la musique à l’aide d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Assurez-vous simplement que vous utilisez la dernière version de Spotify.