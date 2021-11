Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous êtes impliqué dans un énorme fil de conversation par e-mail, le nombre de pièces jointes peut rapidement commencer à augmenter. Si vous cherchez un moyen rapide et facile de télécharger toutes les pièces jointes dans Gmail en même temps, nous avons ce qu’il vous faut. C’est une méthode simple et rapide qui remettra toutes les pièces jointes sur votre ordinateur ou dans votre dossier Google Drive.

RÉPONSE RAPIDE

Pour télécharger toutes les pièces jointes dans Gmail, le bureau est la seule solution viable. Sur un mobile, vous ne pouvez télécharger les pièces jointes qu’une à la fois, ce qui est plutôt long et fastidieux. Sur un ordinateur de bureau, transférez l’intégralité du fil de discussion à vous-même, puis sélectionnez le bouton de téléchargement pour télécharger toutes les pièces jointes sous forme de dossier zip.

Comment télécharger toutes les pièces jointes dans Gmail

Le moyen le plus rapide et le plus simple d’obtenir toutes les pièces jointes Gmail en une seule fois est de vous renvoyer l’intégralité de l’e-mail.

Pour ce faire, ouvrez l’e-mail et dans le menu du haut, sélectionnez Plus–> Tout transférer.

Toutes les conversations par courrier électronique seront désormais contenues dans une seule fenêtre de courrier électronique. Renvoyez-vous l’e-mail. Il peut s’agir de la même adresse e-mail.

Lorsque l’e-mail revient immédiatement dans votre boîte de réception, faites défiler vers le bas. C’est là que vous trouverez vos pièces jointes (dans mon exemple ci-dessous, je n’ai que deux fichiers, mais vous pouvez en avoir des dizaines). À l’extrême droite se trouve une flèche verticale sur une ligne horizontale. Si vous cliquez dessus, toutes vos pièces jointes seront automatiquement placées dans un dossier zip par Gmail et téléchargées sur votre ordinateur.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône Google Drive pour que le dossier zip soit téléchargé sur votre compte Drive.

