Gmail est l’une des meilleures applications Android pour accéder à votre messagerie. Il n’y a pas de limite au nombre de choses qui peuvent être faites via Gmail, que ce soit la plate-forme mobile ou de bureau. Alors que le téléchargement de pièces jointes en masse à partir d’un long fil de discussion est un problème sur votre téléphone Android, les utilisateurs de bureau ont un raccourci. Voici comment vous pouvez télécharger toutes vos pièces jointes Gmail à la fois sur votre ordinateur.

Comment télécharger toutes vos pièces jointes Gmail à la fois

Aller à mail.google.com sur ton ordinateur.

Clique sur le trois points verticaux dans la barre de navigation en haut.

Sélectionner Transférer tout.

Entrer votre propre adresse e-mail en tant que destinataire.

Cliquez sur Envoyer.

Allez dans votre Boîte de réception.

Ouvrir l’e-mail vous venez de vous envoyer.

Faites défiler vers le bas où se trouvent les pièces jointes.

Cliquez sur Télécharger toutes les pièces jointes ou Tout ajouter à Drive.

Vous pouvez enregistrer toutes les pièces jointes d’un long fil de discussion sur votre ordinateur en une seule fois. Alternativement, les fichiers peuvent être stockés dans Google Drive directement à partir de Gmail. Cela rend les pièces jointes facilement accessibles à partir de plusieurs plates-formes et les sauvegarde également dans le cloud en même temps.

Nos meilleurs choix d’équipement

Google intègre très bien Gmail avec toutes ses autres plates-formes Google Workspaces. Chaque téléphone Android est livré avec Gmail prêt à l’emploi. En tant que client de messagerie, Gmail fournit des mesures de sécurité fiables et de nombreuses fonctionnalités. En utilisant des trucs et astuces intelligents, vous pouvez tirer beaucoup de productivité de Gmail pour ordinateur de bureau. Tout est lié à votre compte Google et vous obtenez un total de 15 Go d’espace de stockage cloud gratuit. Cela prend en compte Gmail, Google Drive, Google Photos, Google Docs et de nombreuses autres plates-formes Google.

Si 15 Go ne vous suffisent pas, envisagez de l’étendre avec Google One. Il existe de nombreux forfaits mensuels et annuels pour tous les budgets. Vous serez heureux d’avoir acheté l’espace supplémentaire si vous sauvegardez vos photos et vidéos sur Google Photos ou Drive. Si vous dépassez votre quota, Gmail ne recevra aucun nouvel e-mail et vous ne saurez même pas si quelqu’un essaie de vous joindre.

Quand 15 Go ne suffisent pas

Google One

Développez votre stockage cloud

Accédez à plus que les 15 Go de stockage de base avec votre compte Google gratuit. Avec différents plans pour tous les budgets, vous disposez également d’un tableau de bord pratique pour surveiller vos statistiques de données. Selon votre région, Google offre des avantages tels qu’un VPN gratuit et des remises sur les hôtels.

