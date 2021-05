Comment télécharger vos données et votre historique de localisation à partir de Google Maps | La technologie

Ce n’est pas une fonctionnalité très connue, mais il peut toujours être utile de savoir qu’elle existe et comment l’utiliser. Avec lui, nous pouvons télécharger toutes nos données depuis Google Maps, au cas où nous souhaiterions arrêter d’utiliser l’application ou enregistrer un itinéraire que nous avons fait.

Google Maps est une application très complète qui nous permet de partager notre position avec d’autres personnes, d’arriver rapidement à destination sur un nouveau chemin, de signaler des endroits intéressants et des itinéraires saisissants pour les voyages à la découverte d’une autre ville. Toutes ces données peuvent être téléchargées sur notre ordinateur ou mobile.

Si vous avez décidé de modifier l’application et d’emporter avec vous toutes les données que Google possède à votre sujet, ou si vous créez fréquemment des itinéraires et des cartes de voyage et que vous souhaitez les enregistrer. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs peuvent avoir besoin de télécharger leurs données à partir de Google Maps, mais la plupart ne savent pas que cette option existe.

Nous allons vous expliquer étape par étape comment demander à Google Maps de télécharger tout ou partie des données d’utilisation que vous avez générées. Le processus depuis l’ordinateur est simple et identique à celui du mobile, donc quelle que soit votre option vous pourrez suivre ce tutoriel sans problème. Nous avons mis quelques minutes pour le faire, mais si vous disposez d’une très grande quantité de données, plusieurs jours peuvent s’écouler avant que le fichier n’arrive. Voici toutes les photos du tutoriel à suivre comme guide.

Pour commencer, comme vous pouvez l’imaginer, vous devez ouvrir Google Maps, dans le navigateur ou dans l’application mobile. Regardez dans le menu latéral (le menu hamburger dans le coin supérieur). Trouvez la section Vos données Google Maps Et entrez.

Ici vous verrez toutes les informations que Google a sur vous, il est bon de le savoir pour plus de sécurité. Descendez à “Téléchargez vos données Maps“et entrez. Sélectionnez toutes les données que vous souhaitez télécharger ou exporter vers un autre service, de l’historique des positions aux lieux que vous avez marqués.

Dans les sections où vous voyez “plusieurs formats“Vous pouvez cliquer et voir ceux qu’ils proposent, vous choisissez donc celui qui vous convient le mieux. Cliquez sur”Prochaine etape“Pour choisir le service auquel vous souhaitez que Google vous envoie les fichiers et dans quel format, cela peut être par e-mail, vers Drive ou Dropbox, par exemple. Nous avons choisi l’email et le format de dossier Zip 2 Go, l’option la plus simple. Si la taille de vos données est supérieure à celle choisie, elles seront divisées en plusieurs fichiers

Vous pouvez également indiquer à Google que cette opération sera effectuée périodiquement, tous les deux mois par exemple. Lorsque tout est prêt, cliquez sur “Créer une exportation“et vérifiez vos e-mails. Comme Google vous le dira, des copies de vos données sont en cours de création et pendant vous recevrez un e-mail pour confirmer que personne n’essaie d’usurper votre identité et volez vos données.

Dans le courrier vous aurez un lien pour confirmer le mot de passe de votre compte Google et montrez que vous êtes la personne qui a demandé ces données et non un étranger. Une fois ce processus terminé, le ou les fichiers devraient être prêts et vous pouvez le vérifier avant de le télécharger sur votre appareil.

Si vous avez choisi d’exporter ces données vers un service de stockage cloud comme Dropbox, Il vous demandera votre compte Dropbox pour le lier à Google et ainsi transférer les fichiers. C’est tout le processus, simple et rapide, mais gardez à l’esprit que les données de Google Maps ne sont pas supprimées avec elles, elles sont toujours là jusqu’à ce que vous décidiez de les supprimer, mais c’est un autre tutoriel.