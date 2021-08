Comment télécharger YouTube Music pour porter des montres OS

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Comme promis, YouTube Music est enfin disponible pour Wear OS 3. Si vous êtes un mélomane avec votre cœur tourné vers une nouvelle smartwatch, c’est une excellente nouvelle de Google.

Disponible dès aujourd’hui sur le Google Play Store, YouTube Music for Wear OS permet d’accéder à toutes vos chansons et listes de lecture, ainsi qu’aux commandes de lecture. Plus important encore, l’application prend en charge le stockage de musique hors ligne afin que vous puissiez écouter de la musique directement depuis votre appareil. Comme le mouvement similaire de Spotify, ce support hors ligne est particulièrement agréable pour les athlètes qui cherchent à s’entraîner sans leur téléphone.

Malheureusement, la plupart des montres intelligentes plus anciennes n’ont pas de chance. L’application YouTube Music n’est disponible que sur les appareils exécutant Wear OS 3, qui est désormais limité aux Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Heureusement, la nouvelle plate-forme devrait être déployée sur davantage d’appareils dans les mois à venir.

Comment ajouter YouTube Music à votre montre connectée Wear OS

Pour accéder à tous vos morceaux préférés, téléchargez l’application YouTube Music. Notez qu’en plus de posséder un appareil plus récent, vous devrez également être abonné à YouTube Music Premium.

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil Wear OS 3. Appuyez sur le icône de recherche et rechercher Musique Youtube. Robinet installer et autorisez le téléchargement de l’application sur votre appareil. Une fois le téléchargement terminé, s’identifier sur votre compte YouTube Music.

Comment télécharger de la musique Youtube sur votre montre connectée Wear OS

Avant de pouvoir télécharger de la musique pour une écoute hors ligne, vous devez connecter votre appareil à son chargeur, quel que soit l’état de votre batterie. Choisissez ensuite la musique que vous souhaitez enregistrer et suivez les étapes ci-dessous pour commencer à télécharger des chansons et des listes de lecture.

Ouvert Musique Youtube sur votre appareil. Appuyez sur la chanson ou la liste de lecture que vous souhaitez télécharger. Appuyez sur le Télécharger icône.

Vous pouvez également choisir de laisser la musique YouTube faire le travail pour vous. Activez les téléchargements intelligents et votre montre téléchargera automatiquement de la musique en fonction de votre historique d’écoute YouTube Music.