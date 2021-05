Le roguelike d’horreur psychologique Returnal est arrivé sur PlayStation 5 et est l’un des meilleurs jeux du système. L’action rapide de l’enfer de balle, les éléments légers de Metroidvania et les superbes graphismes et performances qui mettent en valeur la puissance de la PS5 aident Returnal à se démarquer dans la foule. L’intrigue de Returnal est également une course folle, et le cycle sans fin de Selene n’est pas rompu lorsque le générique est lancé pour la première fois.

Après avoir nettoyé les six biomes, vous pourriez vous retrouver avec plus de questions que de réponses. Qui était l’Ombre Blanche? Et pourquoi Selene est-elle toujours piégée dans ce cycle? Eh bien, il y a un troisième acte qui attend d’être terminé, mais le chemin vers la vraie fin du jeu n’est pas clair. Si vous vous grattez la tête et que vous vous demandez quoi faire, nous sommes là pour vous aider. Voici comment terminer le troisième acte de Returnal sur PS5.

Une maison hantée par les souvenirs

Dans le premier biome et le quatrième, Selene rencontrera une maison similaire à celle dans laquelle elle vivait sur Terre. Lorsque vous entrez dans la maison, vous passez à la vue à la première personne, explorez les souvenirs du passé de Selene et débloquez un objet personnel. Ces éléments sont incroyablement utiles, il vaut donc la peine de vérifier la maison chaque fois que vous êtes en mesure de voir si vous pouvez y accéder. Après avoir accédé et terminé cinq sections de la maison, vous ne pourrez plus entrer dans la maison et vous verrez un message indiquant “Sombre” lorsque vous vous approcherez de la maison. Selene commentera qu’elle ne peut pas partir tant que la maison n’est pas incendiée.

Alors qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, il y a un indice qui clignote pendant les cinématiques qui clignotent pendant la seconde moitié du jeu. Un luminaire du soleil est représenté en évidence, accroché à un mur à l’intérieur d’une maison. Vous devez trouver ce soleil et détruire la maison pour de bon.

Le soleil est divisé en six sections, une dans chaque biome. Pour le trouver, vous devrez chercher haut et bas pour trouver chaque morceau de soleil à côté de l’un des cadavres de Selene. Pour transporter entre des périodes plus anciennes, utilisez l’appareil trouvé dans Helios qui devient disponible après avoir vaincu Ophion pour la première fois.

Apposez le soleil

Une fois que vous aurez trouvé les six morceaux de soleil, vous pourrez à nouveau entrer dans la maison pour un dernier voyage à travers le passé de Selene. À la fin, vous vous réveillerez à l’extérieur en regardant ce qu’était la maison. Si cela est fait correctement, vous débloquerez le trophée Les péchés de la mère et vous aurez les clés d’une berline.

Nous n’avons pas encore fini, cependant. Maintenant, vous devrez nettoyer à nouveau les quatrième, cinquième et sixième biomes. N’oubliez pas que vous pouvez passer directement au biome final, mais cela vaut peut-être la peine de prendre votre temps pour vous préparer. Le boss final vous jette tout et l’évier de la cuisine, alors récupérez autant de résine de silphium que vous le pouvez pour augmenter votre santé maximale, gardez une figurine d’astronaute et une montre pour enfant, et trouvez une bonne arme avec beaucoup de compétences.

Une fois que vous avez vaincu Ophion et qu’il s’enfonce plus profondément dans l’eau, suivez-le. Suivez maintenant le chemin que vous emprunteriez normalement, mais arrêtez-vous à la voiture. Utilisez les touches dessus pour déverrouiller la cinématique finale du jeu et vous débloquerez le trophée White Shadow après le générique.

La mort n’est pas la fin

La façon dont l’histoire de Returnal est présentée n’est pas conventionnelle, mais elle est merveilleusement obsédante. Vous pouvez continuer à explorer Atropos et traquer les xénoglyphes, objets et secrets manquants qui attendent toujours d’être trouvés, et si vous voulez suivre les progrès de Selene dans le terrier du lapin, recherchez ses journaux de scout. Returnal est l’un des meilleurs jeux sur PS5 et l’un des meilleurs jeux de l’année. Si vous avez besoin d’aide pour conquérir les biomes impitoyables de Returnal, consultez notre guide de trucs et astuces Returnal pour les débutants.

Montez et libérez-vous

Guidez Selene à travers la mystérieuse planète d’Atropos et brisez le cycle dans lequel elle est piégée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.