Comment tester la couverture de l’opérateur sur iPhone avant de changer

Faire le saut vers un nouveau transporteur peut souvent sembler attrayant, qu’il s’agisse des incitations, des espoirs d’une meilleure couverture, des prix ou de tout ce qui précède. Cependant, la réalité est que le changement peut être un engagement (même sans contrat) et ce n’est pas amusant de faire le pas pour se rendre compte que vous avez fait une erreur. Examinons quelques trucs et astuces pour tester la couverture de l’opérateur avec l’iPhone avant de s’engager à changer.

La concurrence entre les opérateurs américains pour amener les clients à changer continue de s’intensifier. Verizon offre jusqu’à 650 $ pour les échanges, T-Mobile offre jusqu’à 1 000 $ pour les échanges d’iPhone et AT&T fait jusqu’à 700 $ au moment de la rédaction. Bien entendu, il existe également de nombreuses offres et options de la part des MVNO et d’autres transporteurs régionaux.

En ce qui concerne la couverture, les cartes des transporteurs ont généralement une belle apparence en ligne, mais les performances réelles peuvent varier et varient. Bien que l’examen des cartes de couverture ne soit pas un mauvais point de départ, nous aborderons quelques approches différentes pour avoir une idée réelle de ce à quoi s’attendre.

Comment tester la couverture de l’opérateur avec l’iPhone avant de changer

Obtenez de vrais commentaires

Vous pouvez comparer les cartes de couverture de plusieurs opérateurs à la fois avec Signalchecker Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est utile de parler à votre famille, vos amis, vos collègues, etc. commentaires sur ce à quoi s’attendre Une autre façon de voir les vrais résultats de couverture des utilisateurs locaux dans votre région est avec l’application gratuite Opensignal

Essai iPhone eSIM

T-Mobile vient de lancer une option vraiment astucieuse permettant aux utilisateurs d’iPhone d’essayer son réseau via l’eSIM du smartphone intégré.

Essai gratuit de 30 jours, y compris la couverture 5G Installez-vous en quelques minutes avec l’application T-Mobile Test Drive (iPhone XS ou version ultérieure requis) dès maintenant Conservez votre couverture et votre numéro d’opérateur existants et testez T-Mobile simultanément sans risque, sans coût, ou engagement

En savoir plus sur son fonctionnement dans notre couverture complète ici.

Essai de point d’accès

Pour AT&T et Verizon (ou T-Mobile si vous n’avez pas d’iPhone XS ou ultérieur), saisir un point d’accès peut être un excellent moyen d’essayer un nouveau réseau.

T-Mobile propose un essai gratuit de 30 jours avec un point d’accès Verizon n’offre pas d’essai gratuit mais vous pouvez retourner et annuler un plan de point d’accès dans les 14 jours Idem pour AT&T, pas de programme d’essai gratuit, mais vous pouvez tester pendant deux semaines et annuler Vous pourriez ne pas être en mesure d’obtenir un remboursement pour l’activation ou d’autres frais avec Verizon et AT&T

Testez la couverture des opérateurs avec une nouvelle ligne

Une autre option pour tester un nouvel opérateur sans avoir à vous engager à porter votre numéro consiste à configurer un nouveau numéro avec un service prépayé ou postpayé.

Habituellement, les comptes postpayés offrent le meilleur service d’un opérateur, mais le prépayé est souvent plus rapide et plus facile à configurer. Recherchez les options « apportez votre propre appareil » auprès d’AT&T, T-Mobile, Verizon ou d’un autre opérateur que vous envisagez. hotspots, vous pouvez annuler les plans avec la plupart des opérateurs dans les 14 jours (vous ne récupérerez probablement pas les frais d’activation, vérifiez les détails avant d’acheter) Si vous finissez par aimer le nouveau service, vous pouvez transférer votre numéro de téléphone avec n’importe quel d’autres lignes par la suite Si vous avez un iPhone déverrouillé, vous pourrez peut-être même tester le nouvel opérateur avec l’eSIM (ignorez le besoin d’une carte SIM physique)

