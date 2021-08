Comment tester les dernières fonctionnalités de WhatsApp avant tout le monde | La technologie

in

WhatsApp est l’application de messagerie la plus importante au monde et la plus utilisée, en cela nous ne découvrons rien de nouveau. Mais c’est peut-être nouveau pour vous, car depuis l’application détenue par Facebook, ils sont toujours à la recherche de personnes pour les aider à tester de nouvelles fonctions. Cela vous permettra d’avoir des nouvelles de WhatsApp avant tout le monde. Nous vous disons comment vous pouvez l’obtenir.

Il est logique que tout le monde ait WhatsApp sur son smartphone, en plus d’être l’une des premières applications que nous installons tous. C’est précisément dû à quelques mots simples que beaucoup d’entre nous ont dit, “tout le monde l’a« Et comme tout le monde l’utilise, on n’a pas d’autre choix que de l’installer quand même.

Dans ce réside précisément le succès de WhatsApp, en l’ayant fait installer par tout le monde, car la plupart de ceux que nous connaissons y sont aussi, ce qui devient un cercle vicieux qui finit par nous affecter tous.

Nous ne parlons pas de l’application la plus innovante en termes de messagerie, d’appels vocaux ou d’appels vidéo, car pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, ce n’est généralement pas une application trop précipitée.

Mais il a obtenu un autre avantage, chaque fois qu’il lance quelque chose de nouveau, c’est une nouveauté partout, non seulement sur le net ou pour les médias spécialisés, mais même parfois il apparaît dans des médias qui n’ont rien à voir avec la technologie.

C’est pourquoi le fait de pouvoir avoir des nouvelles de WhatsApp avant tout le monde est devenu quelque chose que beaucoup de gens attendent et c’est là qu’intervient cet article, puisque nous allons vous montrer comment vous pouvez obtenir profiter des nouvelles fonctionnalités avant qu’elles n’atteignent d’autres utilisateurs.

WhatsApp bêta pour Android

La façon dont nous avons pour que toutes les nouvelles nous parviennent avant est de nous faire Bêta-testeur. C’est-à-dire que nous allons utiliser des versions de test envoyées depuis WhatsApp pour tester les nouvelles fonctionnalités qu’elles intègrent.

Cela a le point positif que tout la nouveauté viendra beaucoup plus tôt cela, au reste des utilisateurs avec l’application officielle, mais il peut également être donné le contrepoint qu’à un moment donné ce type de preuve contient quelques erreurs et notre expérience n’est pas la plus appropriée.

Pour y entrer Service WhatsApp bêtas Nous devons suivre quelques étapes très simples, vous avertissant qu’au moment de la rédaction de cet article, la société n’autorisait pas plus de personnes à entrer dans son programme bêta. Mais c’est quelque chose qu’ils ouvrent et ferment quand ils en ont besoin, il est donc pratique d’aller chercher de temps en temps.

Nous accédons au lien où nous pouvons nous inscrire pour obtenir les bêtas WhatsApp. Nous verrons un bouton pour accepter les termes du programme puis cela nous amènera au téléchargement de Bêta WhatsApp. Nous installons l’application sur le smartphone et nous aurons déjà l’application dans son mode bêta pour recevoir toutes les nouvelles.

WhatsApp bêta pour iOS

Les utilisateurs qui ont un iPhone ont également la possibilité d’avoir les nouvelles avant tout le monde, c’est-à-dire d’y entrer Programme de test bêta de WhatsApp.

Comme pour Android, le programme est actuellement fermé aux nouveaux ajouts, mais il se peut qu’ils le rouvrent dans un certain temps, un moment dont vous devriez profiter, il serait donc pratique de regarder de temps en temps.

Le processus est différent, il est donc préférable que vous suiviez ces étapes pour y parvenir :

La première chose que nous devons faire est de télécharger l’application TestFlight, que nous utiliserons pour les versions bêta de diverses applications. Une fois installé, nous devons aller à propre section de WhatsApp Beta à l’intérieur de TestFlight. Nous accédons et vérifions qu’il y a disponibilité. Si la réponse est positive, nous irons au page WhatsApp pour télécharger la version bêta sur notre appareil. Simplement le nous installons et lorsque nous l’exécuterons, nous saurons qu’il s’agit de la version d’essai, c’est-à-dire que nous pouvons rencontrer un problème ou un arrêt inattendu, car nous ne sommes pas confrontés à la version polie du logiciel.

C’est le moyen de recevoir les nouvelles d’une application aussi importante que WhatsApp avant que la plupart des utilisateurs ne l’aient, bien que nous ayons en contrepoint qu’il ne s’agit pas d’un logiciel stable, nous pouvons donc subir une sorte de problème.

Si cela ne vous gêne pas, vous vous assurez ainsi que tout ce qui vient à l’esprit des développeurs de WhatsApp passera par votre smartphone bien avant que d’autres utilisateurs ne l’aient sur leurs appareils.