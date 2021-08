Comment tester toutes les fonctions de Windows 11 sans quitter Windows 10 | La technologie

La meilleure façon pour nous de tester tout ce que le nouveau Windows 11 nous offre est de créer une machine virtuelle où nous pouvons l’utiliser, car, comme vous le savez bien, il n’y a toujours pas de version finale, donc les erreurs seront plus qu’évidentes. Si nous voulons profiter de Windows 11 Insider Preview, il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à la meilleure solution.

Il existe un programme Microsoft pour tester toutes les nouvelles fonctions et modifications que votre prochain système d’exploitation connaît, appelé Aperçu de Windows 11 Insider.

Ici, vous pouvez profiter des premiers pas de cette nouvelle version de Windows, mais le problème est que, bien sûr, il y a des erreurs et il n’est pas très pratique de l’avoir comme système principal sur notre ordinateur.

Par conséquent, la chose la plus recommandée est que notre Windows 10 fonctionne de manière normale, comme nous le faisons normalement, mais que Windows 11 dans un machine virtuelle cela nous permet de tester tout ce qu’ils intègrent depuis Redmond.

Installer Hyper-V sur Windows 10

La première chose que nous devons faire est d’avoir le Plateforme de virtualisation Hyper-V sur notre système d’exploitation Windows 10.

Vous devez être propriétaire de la version Pro ou supérieure de Windows, car cette fonction ne fonctionne pas sur Home.

Conditions requises pour utiliser Hyper-V

Nous devons être clairs sur les ordinateurs qui peuvent utiliser Hyper-V, sachant que les caractéristiques minimales souhaitables sont, un processeur 64 bits pouvant supporter l’extension du mode surveiller la VM (VT-c sur Intel) et un 4 Go minimum Mémoire RAM.

De plus, nous devons répondre à deux autres exigences telles qu’avoir le Technologie virtuelle Oui Prévention de l’exécution forcée des données matérielles activé dans notre système.

Pour le vérifier, nous effectuons les étapes suivantes :

Nous écrivons ce qui suit dans la partie où vous pouvez effectuer une telle action sur la barre des tâches : Invite de commandes. Lorsque la fenêtre où le icône à partir de l’invite de commande, nous devons Appuie. Une fois ouvert, on écrit systeminfo.exe et appuyez sur la touche Entrer. Au moment où le contrôle est terminé, nous verrons comment à la fin de l’ensemble il nous vérifie avec un oui ou un non les deux paramètres que nous avons mentionnés précédemment. Si tout est positif, vous pouvez avancer sans problème.

Installer Hyper-V

Une fois que nous avons satisfait à toutes les exigences, il est temps d’activer Hyper-V sur notre système d’exploitation Windows 10.

Vous pouvez activer l’hyperviseur en suivant ces étapes :

Nous ouvrons le panneau de configuration de Windows en appuyant sur les touches Windows + R et écrit dans la fenêtre qui sort Panneau de commande. Ensuite, nous entrons Programmes et caractéristiques. Cliquez ensuite sur Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Maintenant, nous devons voir si nous avons activé, dans le dossier Hyper-V, les options Outils d’administration Oui Plate-forme. N’oubliez pas que ces options n’apparaîtront pas si vous avez Windows 10 Home. A ce moment nous devons cliquer sur Accepter Oui Redémarrez votre ordinateur.

Machine virtuelle Windows 10

Pour créer une machine virtuelle à partir de Windows 11 Insider Preview, nous devons effectuer quelques étapes simples comme celles-ci :

Ouvrez le menu Démarrer et trouvez où mettre Gestionnaire Hyper-V pour ouvrir l’application. Passons maintenant au menu action, nous sélectionnons Nouvelle et puis on clique Machine virtuelle. Cliquez ensuite sur Prochain. A ce moment nous devons mettre le nom de la machine virtuelle. Cliquons à nouveau sur Prochain. Ensuite, vous devez choisir Génération 2 et cliquez à nouveau sur Prochain. Dans la configuration de la mémoire de démarrage, nous devons mettre au moins 4096 Mo, en plus de marquer l’option Utiliser la mémoire dynamique pour cette machine virtuelle et, comment pourrait-il en être autrement, nous cliquons sur Prochain. Maintenant, nous allons voir le menu déroulant Connexion où nous devons sélectionner l’option de Changer Prédéterminé et puis encore à Prochain.

cliquons sur Créer un disque dur virtuel. Ici, nous devons tout laisser pareil, sauf que nous devons spécifier la taille de stockage que nous allons utiliser pour la machine virtuelle. je mets une valeur supérieur à 64 Go. nous marquons Installer un système d’exploitation à partir d’un CD/DVD-ROM amorçable, puis appuyez sur Examiner, sélectionnez le fichier ISO Windows 10 et cliquez sur Prochain. Cliquez maintenant sur Finaliser. Comme vous le verrez, nous sommes revenus au menu principal, où nous devons cliquer avec le bouton de droite souris sur la machine virtuelle que nous venons de créer pour sélectionner Réglage. Cliquer sur Sécurité (panneau qui sort à gauche) puis dans la section Safe boot, nous marquons Activer le démarrage sécurisé. En option Prise en charge du chiffrement tu dois marquer Activer le module de plateforme sécurisée (Ceci est utilisé pour rendre le TPM opérationnel). Ensuite, nous marquons Chiffrer le trafic et la santé de la migration des machines virtuelles, puis appuyez sur Appliquer. Nous allons maintenant Processeur (panneau de gauche) et nous mettons deux ou plusieurs cœurs à dédier à l’appareil. Nous devons le faire selon notre propre processeur. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Appliquer et puis dans Accepter.

Ensuite, c’est le moment où la machine virtuelle sera installée, pour avoir plus tard Windows 11.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Installer Windows 11 sur la machine virtuelle

Dès que Microsoft publiera une ISO de Windows 11, l’étape d’installation de Windows 10 dans la machine virtuelle ne sera plus nécessaire, puisque nous pouvons directement installer le fichier avec le nouveau système d’exploitation. Pendant ce temps, la façon de l’avoir est d’avoir la machine virtuelle Windows 10 auparavant.

Pour obtenir Windows 11 dans notre machine virtuelle, nous devons effectuer les étapes suivantes.

Nous ouvrons le Gestionnaire Hyper-V que nous trouverons dans le menu démarrer. Nous faisons un clic droit sur la machine nouvellement créée et sélectionnons Relier. Maintenant, nous cliquons sur le bouton Début. Cliquez maintenant sur Prochain et plus tard, lorsque nous voyons le système d’installation de Windows 10, cliquez sur Installer maintenant. Lorsqu’il nous demande la clé, nous devons l’écrire, puis sélectionner la version de Windows 10 qui active la clé que nous y avons insérée. Après avoir appuyé Prochain, nous acceptons les accords de licence et cliquons à nouveau sur Prochain. Nous sélectionnons l’option Personnalisé : installer Windows uniquement (avancé) et cliquez Prochain. Maintenant, nous devons sélectionner un lecteur vide (Drive 0) et cliquer à nouveau sur Prochain. Nous devons suivre les instructions à l’écran pour terminer l’installation de Windows 10. Une fois le système d’exploitation installé, nous ouvrons Réglage et après Mise à jour et sécurité. Puis on clique sur Windows Insider et ensuite nous verrons comment sur le côté droit nous pouvons cliquer sur Commencer.

Cliquez maintenant sur Lier un compte et sélectionnez le nôtre, puis cliquez sur continuer. Dans la rubrique Choisissez vos paramètres Insider, nous devons choisir Canal de développement, puis cliquez sur Confirmer, bouton sur lequel nous appuyons à nouveau pour accepter les termes. Il est maintenant temps de cliquer sur Redémarrer maintenant. Une fois redémarré, nous retournons à Réglage et nous allons Mise à jour et sécurité. Dans Windows Update cliquer sur Rechercher des mises à jour. Dès que toutes les mises à jour de Windows 10 sont installées, la mise à jour de Windows 11 sera ignorée, qui s’installera comme toute autre version préliminaire de Windows.

De cette façon, nous aurons Windows 11 sur notre ordinateur et nous pourrons le tester sans que notre Windows 10, disons d’origine, soit affecté.

Nous pourrons expérimenter tous les changements que Microsoft incorpore et tout de notre machine virtuelle.