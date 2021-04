Comment tester votre vitesse Internet et aider la FCC

La FCC travaille à la création d’une carte américaine mise à jour du service à large bande pour aider à décider où les futurs investissements d’infrastructure devraient avoir lieu et plus encore. Continuez à lire pour savoir comment tester votre vitesse Internet et contribuer au programme «Measuring Broadband America».

Le manque d’accès à Internet rapide et abordable est un problème grave aux États-Unis, car de nombreuses petites villes et zones rurales sont loin derrière la courbe. Une nouvelle loi sur l’Internet accessible et abordable pour tous a été proposée sur laquelle le Congrès pourrait voter cette année. Il comprend 94 milliards de dollars de financement pour étendre l’accès à Internet à l’échelle nationale, mais une grande partie du problème est d’avoir une image claire de tous les endroits qui ont besoin d’investissement.

La FCC a publié un communiqué de presse et tweeté aujourd’hui à propos de son application de test de vitesse qui sert également à participer au programme «Measuring Broadband America».

«Pour combler le fossé entre les nantis et les démunis du numérique, nous travaillons à la création d’un ensemble de données complet et convivial sur la disponibilité du haut débit. L’élargissement de la base de consommateurs qui utilisent l’application FCC Speed ​​Test nous permettra de fournir des informations de couverture améliorées au public et d’ajouter aux outils de mesure que nous développons pour montrer où le haut débit est vraiment disponible aux États-Unis », a déclaré Rosenworcel, présidente par intérim. .

Comment tester la vitesse Internet et contribuer au programme «Measuring Broadband America»

Téléchargez le test de vitesse FCC pour iOS à partir de l’App Store (Android également) Si vous testez l’Internet mobile, vous pouvez limiter l’utilisation des données de l’application Appuyez sur «Démarrer le test» en bas Vous pouvez choisir si vous souhaitez autoriser les services de localisation une ou toutes les fois heure à laquelle vous utilisez l’application Vous pouvez également appuyer sur «Précis» dans le coin supérieur gauche de la carte pour rendre les données de localisation générales Si vous refusez les services de localisation, vous pouvez toujours exécuter des tests de vitesse, mais l’application vous demande de l’activer pour vous aider avec le programme de cartographie Voilà, vous avez contribué au programme!

Si vous avez une plainte spécifique à partager concernant le haut débit domestique ou mobile disponible dans votre région, vous pouvez la remplir sur le site Web de la FCC ici.

D’autres options populaires incluent Speedtest d’Ookla et l’outil de test de vitesse auquel vous pouvez accéder rapidement en tapant «test de vitesse» dans une recherche Google.

En savoir plus sur les tutoriels .:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: