Comment tester Windows 11 ? | La technologie

Si vous souhaitez essayer le nouveau Windows 11 avant qu’il n’arrive sur le marché, il existe un moyen de le faire officiellement et sans frais pour vous. Vous ne devez utiliser que le programme Windows Insider, mais sachant que vous allez avoir une version du système d’exploitation qui est préliminaire et qui n’est pas aussi raffinée qu’une version finale.

Le seul moyen officiel dont nous disposons actuellement pour tester Windows 11, oui, dans ses versions d’essai qui ont tendance à être plus instables et à contenir plus d’erreurs que celle que nous voyons habituellement installée sur les ordinateurs, est d’entrer dans le programme Windows Insider.

C’est un programme où nous allons aider Microsoft à aller tester le système d’exploitation, afin de connaître toutes les erreurs qui sont produites pour recueillir des informations et ainsi les polir dans les versions ultérieures.

Cela ne garantit pas que Microsoft vous laissera installer Windows 11, car si vous ne répondez pas aux exigences qu’ils marquent, il se peut que vous n’ayez pas la possibilité d’accéder au programme de test, même s’il est également vrai que pour ces versions, elles sont généralement plus permissives.

Nous aurons donc Windows 11

La façon de recevoir Windows 11 pour pouvoir le tester est ce que nous vous avons dit, c’est-à-dire via le programme Microsoft. Mais voyons comment y parvenir, quelque chose de très simple si nous suivons ces étapes :

Nous allons aller à Réglage Windows 10 et pour cela on clique sur la roue dentée qui se trouve en bas à gauche du menu Démarrer. Ensuite, nous entrons Mise à jour et sécurité. Une fois à l’intérieur, nous verrons comment dans la partie inférieure, en particulier dans le menu de gauche, il apparaît Programme Windows Insider. C’est là qu’il faut cliquer maintenant. Maintenant, nous cliquons sur Commencer.

La prochaine chose que vous allez nous demander de faire est de lier un Compte microsoft que nous avons enregistré. A partir de ce moment et après quelques secondes, il nous laissera choisir entre les trois possibilités que nous avons pour tester Windows 11.

Ces possibilités se divisent en :

Canal de développement: Ce sont les premières versions de Windows 11. Elles sont en développement, elles peuvent donc encore contenir des bogues. C’est une partie qui est plus dédiée aux utilisateurs experts. Canal bêta: C’est celui recommandé par Microsoft pour la plupart des utilisateurs qui souhaitent essayer Windows 11 à l’avance, car ce sont des mises à jour validées qui servent à les peaufiner complètement grâce à l’expérience que les utilisateurs envoient. Canal de prévisualisation des versions: avec cette partie l’accès sera prévisualisé et ce n’est pas spécifique à Windows 11, puisque seules les versions les plus récentes sont vues, donc, pour l’instant, il ne s’agit que de Windows 10.

Une fois que vous avez terminé tout le processus depuis nous choisissons l’option qui nous intéresse le plus, si nous avons encore des mises à jour de Windows 10 en attente, celles-ci seront installées avant, puis recevront Windows 11 sur notre ordinateur.

Comme d’habitude si vous avez choisi la version de développement, l’installation se fera tout de suite, mais si vous avez décidé de rester avec la bêta, vous devrez encore attendre un peu qu’elle soit installée sur votre PC.

Configuration requise pour installer Windows 11

De Microsoft, ils ont signalé qu’il y aura des ordinateurs qui ne répondent pas aux exigences pour installer Windows 11 qui pourront accéder au Programme Windows 11 Insider, mais que dès que la version finale arrivera, ils devront revenir à Windows 10.

De plus, de la compagnie nord-américaine, ils ont également dit que dans un l’avenir serait plus précis avec les exigencesIls pourraient même en changer certains au profit de certains utilisateurs, mais c’est quelque chose que l’on saura plus tard.

Quoi qu’il en soit, le dernières fonctionnalités que la marque basée à Edmond a rendues publiques sont les suivantes, donc si votre ordinateur n’est conforme à aucune d’entre elles, il ne pourrait pas aujourd’hui installer Windows 11, bien que cela puisse changer à l’avenir.

Processeur: 1 GHz ou plus rapide avec deux cœurs ou plus dans un processeur ou un système sur puce (SoC) 64 bits pris en charge. RAM: 4 Go ou plus. Stockage– 64 Go ou plus de stockage disponible sont requis pour installer Windows 11. Carte graphique– Compatible avec DirectX 12 ou supérieur, avec un pilote WDDM 2.0. Micrologiciel du système: UEFI, prend en charge le démarrage sécurisé. TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. Filtrer: affichage haute définition (720p), écran 9″ ou supérieur, 8 bits par canal de couleur. Connexion Internet– Une connexion Internet est requise pour les mises à jour, le téléchargement et l’utilisation de certaines fonctionnalités.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

On peut aussi être un peu plus précis avec processeurs compatibles avec le nouveau Windows 11. En théorie si votre processeur n’apparaît pas dans cette liste, ils ne vous laisseront pas installer le nouveau système d’exploitation.

Intel 8e génération Intel 9e génération Intel 10e génération Intel 11e génération et plus récent. Intel Xeon Skylake-SP. Lac Cascade-SP. Cooper Lake-SP. Xeon Ice Lake-SP. Processeurs Pentium et Celeron plus récents.

Sachant tout cela, vous pourrez profiter de Windows 11 sur votre ordinateur avant tout le monde pour l’essayer et être parmi les premiers à découvrir à nouveau ce qu’il offre.

Désormais, il ne vous reste plus qu’à décider quelle partie de l’expérience vous souhaitez vivre et, surtout, à savoir si votre ordinateur peut faire partie des gagnants.