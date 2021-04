Comment The Circle Saison 2 s’est déjà amélioré au cours de la saison 1

Par exemple, même si je détestais voir le gourou de la respiration Bryant partir, c’était absolument la bonne stratégie d’appel en termes de stratégie. Bien sûr, laisser des personnes saintes sympathiques dans Le cercle peut conduire à une expérience saine, mais regardez le casting de la saison 1. Tout le monde aimait Joey et Shubham, alors bien sûr, quand il s’agissait de l’essentiel, c’était Joey et Shubham dans la finale 2. Bryant avait définitivement le potentiel d’être le prochain “Shooby” du groupe, si bon appel par le faire sortir le plus tôt possible.