Comment The Conjuring 3 prend l’inspiration clé d’un film bien-aimé de Brad Pitt

Sorti en 1995, Se7en était le deuxième film réalisé par David Fincher et se concentre sur une paire de détectives (Brad Pitt, Morgan Freeman) traquant un tueur en série sadique et psychotique qui choisit ses cibles en fonction des sept péchés capitaux. Le film a été un énorme succès lors de sa première sortie, faisant partie d’une vague de longs métrages d’horreur centrés sur le crime publiée à la suite de The Silence Of The Lambs, lauréat d’un Oscar de Jonathan Demme, et 26 ans plus tard, les gens continuent de le saluer comme l’un. du meilleur de son sous-genre (James Wan et Michael Chaves évidemment inclus).