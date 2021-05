Comment The Cure a fait l’un des disques les plus extrêmes du rock

Battu par des deuils personnels, l’épuisement de jouer 200 concerts par an et une dépression débilitante, Le traitementRobert Smith était à un niveau très bas au début de 1982. «J’avais l’intention de signer», a-t-il admis dans Never Enough: The Story Of The Cure de Jeff Apter. «Je voulais faire le disque ultime ‘f__k off’ et ensuite signer.” Artistiquement, Smith a atteint son objectif avec The Cure’s quatrième album, la pornographie controversée. Sorti en mai 1982 – et plus tard salué comme un chef-d’œuvre proto-goth – l’album reste l’un des disques les plus sombres et les plus extrêmes connus pour le rock, bien qu’il se classe à juste titre parmi les plateaux les plus essentiels de l’illustre canon de Smith and co.

Écoutez l’édition de luxe de la pornographie dès maintenant.

La pornographie est considérée comme le troisième et dernier volet de la première «trilogie sombre» de Cure en trois parties, qui a commencé avec leur album de deuxième année clairsemé et pessimiste, Dix-sept secondes, et a continué avec la morosité incessante de 1981 Foi: ce dernier enregistré en deuil après le décès des grands-parents de Smith.

Rétrospectivement, cependant, il est étonnant que la pornographie soit même terminée. Non seulement l’humeur omniprésente du nihilisme dans le RAK Studio de Londres a été encore exacerbée par le LSD et la forte consommation d’alcool, mais The Cure a également suscité la colère des nettoyeurs du studio en leur interdisant expressément de toucher la sculpture de bières montagneuse qu’ils ont construite pendant les séances.

S’ouvrant sur la densité oppressante «Cent ans» (dans laquelle Smith se moquait de «ce n’est pas grave si nous mourons tous»), la pornographie était dure et brutale, mais alors que ses créateurs étaient peut-être au bord de l’effondrement, ils étaient toujours capables de innovation. Par exemple, le son de batterie monumental de Lol Tolhurst a été capturé grâce à une approche (à l’époque) radicale où tous les diviseurs acoustiques ont été retirés de la pièce principale de RAK, le laissant jouer ses rôles dans un immense espace ouvert. Ailleurs, pour créer la chanson titulaire bizarre et claustrophobe, le groupe et coproducteur Phil Thornalley a utilisé une technique de proto-échantillonnage (semblable à David Byrne et Brian Eno sur Ma vie dans la brousse des fantômes) où ils ont laissé tomber des bribes de commentaires enregistrés à partir d’un documentaire télévisé sur le sexe.

Bien que dominée par des cris hypnotiques implacables tels que «The Figurehead» et le «Cold» glacé et recouvert de clavier, la pornographie a néanmoins donné un single à succès mineur grâce à l’insistance et au tambour lourd «The Hanging Garden». L’obscurité inflexible de son album parent a assuré qu’il a été reçu froidement par les critiques à sa sortie, mais, commercialement, Pornography a toujours surpassé les précédents LP du groupe, atteignant un sommet au n ° 8 du Top 40 britannique.

Reproduisant la pochette du disque, The Cure arborait pour la première fois ses grands cheveux et son rouge à lèvres pour la première fois lorsqu’ils se sont lancés dans leur malheureuse tournée Fourteen Explicit Moments à travers l’Europe. Smith, Tolhurst et le bassiste Simon Gallup, cependant, se sont séparés après que les tensions entre les groupes ont atteint un point critique pendant la balade. Lorsque Smith a réanimé plus tard The Cure, il a radicalement changé de direction, orientant le groupe vers le succès pop avec des succès originaux et adaptés à la radio, notamment «The Walk» et «The Love Cats».

L’édition de luxe de la pornographie peut être achetée ici.