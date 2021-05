Comment ‘The Eminem Show’ a cimenté l’héritage rap d’Eminem

On dirait que c’est juste hier Eminem scandalisait l’Amérique de banlieue avec sa marque particulière de lyrisme mordant et d’humour pervers, mais même le hip-hop grandit un jour. Cela fait de nombreuses années qu’Eminem a sorti son album record, The Eminem Show le 26 mai 2002, et il fait maintenant partie du canon du hip-hop.

Après avoir abandonné les versions consécutives de Le LP Slim Shady et The Marshall Mathers LP en 1999 et 2000, respectivement, Eminem était au sommet de son art et avait prouvé qu’il n’était pas seulement un numéro de nouveauté, mais un artiste avec de véritables talents de narrateur.

Écoutez The Eminem Show maintenant.

La barre du battage médiatique avait été pour le moins élevée, et à peine 25 jours avant la date de sortie prévue de The Eminem Show, le 4 juin, l’album avait été divulgué. Pour minimiser les dommages collatéraux, Interscope a décidé de sortir l’album tôt et The Eminem Show s’est vendu instantanément à 284 000 dans ses premières 24 heures. Il s’est immédiatement classé n ° 1 sur le Billboard 200 et est devenu l’album le plus vendu de 2002. Il semblait que tout le monde voulait des billets pour The Eminem Show.

Avec ses albums précédents, Eminem avait présenté au monde son alter ego amplifié Slim Shady, mais avait également réussi à se faufiler dans des détails personnels, tout en conservant un bouclier inattaquable de bravade masculine.

Sur The Eminem Show, tout tourne autour de Marshall Mathers, qu’il exorcise les démons de sa famille sur «Cleaning Out My Closet» en parlant de célébrité dans «Without Me» ou en réfléchissant à être père sur «Hailie’s Song», il est l’un des rares rappeurs tout à fait capable de transmettre des regrets, de la colère ou même du désespoir. «Cleanin ‘Out My Closet» deviendra l’un des succès inattendus de la carrière de Marshall, atteignant le statut de hit-parade auquel les chansons tout aussi introspectives «The Way I Am» et «Stan» se rapprochent.

Compte tenu du ton plus mature et personnel de l’album, The Eminem Show a également fait jouer Shady un rôle plus actif dans la production. Même la plupart des fans supposent que Dr. Dre était responsable du son Eminem, mais en fait, Shady a produit 90% de l’album, avec Dre agissant en tant que producteur exécutif de l’album et aidant avec trois des faces B de l’album, y compris «Business», “Dis ce que tu dis” et “Mon père est devenu fou.”

Malgré son image sérieuse et ses thèmes lyriques sombres, Eminem a toujours été le joyeux farceur du hip-hop et est capable de s’en tirer avec des choses que la plupart des autres rappeurs ne peuvent pas. De ses ad-libs rapides sur «Superman» à son clip vidéo sur le thème des super-héros pour «Without Me», il subvertit les stéréotypes hip-hop et joue avec son image de «rappeur blanc».

Il a aussi une conscience de soi rafraîchissante, alors qu’il prend des photos à son propre privilège sur des morceaux comme «White America» quand il rappe «Regarde ces yeux, bébé bleu, bébé comme toi. S’ils étaient bruns, Shady perdrait, Shady s’assoit sur l’étagère. Mais Shady est mignon, Shady savait que les fossettes de Shady aideraient.

Eminem mélange également les choses de manière stylistique sur l’album, fusionnant des mélodies de guitare avec des rythmes de rap sur des morceaux comme «Sing For The Moment», où il échantillonne fortement Aerosmith“Dream On” et le stomp-stomp-clap de reine«We Will Rock You» de «Til I Collapse», un crossover saisissant, séduit les fans de rock. L’album remportera ensuite deux Grammy Awards et figurera sur la liste du magazine Rolling Stone des 500 meilleurs albums de tous les temps.

Le spectacle Eminem résiste à l’épreuve du temps en tant qu’exemple du flux inégalé et du lyrisme provocateur d’Eminem. Cela ne choque peut-être pas les censeurs aujourd’hui, mais à toute une génération, ils crachent toujours chaque mot par défi.

Le spectacle Eminem peut être acheté ici.