Comment « The Goldbergs » filmera le dernier épisode de Jeff Garlin sans lui sur le plateau

Suite à l’annonce que Jeff Garlin quitterait immédiatement The Goldbergs après une enquête sur des plaintes concernant son comportement sur le plateau, la sitcom ABC a utilisé le double du corps pour filmer les épisodes restants de la saison 9, rapporte TV Line. Alors que l’alun de Curb Your Enthusiasm était initialement censé revenir sur le plateau pour tourner ses derniers instants en tant que Murray Goldberg sur le plateau, Garlin a finalement refusé le test COVID-19 obligatoire, et l’émission a décidé d’aller de l’avant avec un double du corps. Le visage de Garlin sera ajouté au corps en post-production.

Garlin a nié début décembre avoir été licencié de la série de longue date après que des plaintes aient été déposées contre l’utilisation par l’acteur d’un langage offensant et de contacts physiques indésirables sur le tournage de Les Goldberg. Le 16 décembre, Deadline a rapporté que Garlin avait quitté l’émission « effectivement immédiatement » dans ce qui a été décrit comme une décision mutuelle entre l’acteur et la société de production Sony Pictures Television à la suite d’une enquête des RH sur le comportement de Garlin sur le plateau.

Les plaintes contre Garlin remontaient à 2019 et comprenaient dans un cas une allégation d’un assistant caméra qui avait protesté contre l’utilisation par Garlin du mot « vagin ». Après la manifestation, l’acteur aurait mis ses bras autour d’elle et aurait continué à lui répéter le mot au visage. Une autre assistante a affirmé qu’elle avait été réprimandée par Garlin, tout comme son mari, qui a également travaillé sur l’émission. À la suite de ce dernier incident, Garlin ne serait venu régler que quelques fois, au cours desquelles il se serait moqué des directives RH.

Garlin a déclaré à Vanity Fair début décembre que même si son comportement peut mettre les gens mal à l’aise, rien de ce qu’il dit ou fait n’est malicieux, uniquement dans le but de faire rire les gens. « Si quelqu’un est offensé par ce que je dis, tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé », a-t-il déclaré à l’époque, promettant qu’il ne ferait plus de câlins sur le plateau, mais refusant d’accepter de regarder ses paroles. . Garlin a également déclaré au point de vente qu’il « ne mettrait jamais physiquement [himself] à quelqu’un. Et [he] ne dirait jamais quelque chose de haine à personne. »

Alors que Garlin joue le patriarche de la famille Goldberg, les fans se demandent comment le départ du rôle principal serait géré par les scénaristes. Alors que le double du corps sera utilisé pour clôturer la saison 9, on ne sait pas encore comment Murray sera écrit à l’avenir.