Comment The Last Dance de Michael Jordan a été presque référencé dans Space Jam : un nouvel héritage

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Des spoilers mineurs pour Space Jam: A New Legacy nous attendent.

Space Jam: A New Legacy vise à donner une nouvelle tournure à la franchise classique, qui a été créée par la légende du basket-ball Michael Jordan en 1996. Ce nouveau look inclut la superstar contemporaine de la NBA LeBron James. Malgré cela, certains espéraient que Jordan se présenterait à un moment donné du film. Malheureusement pour ces fans, His Airness n’a pas fait partie de la dernière sortie sur grand écran des Looney Tunes. Mais en fin de compte, les créatifs ont essayé de faire venir Jordan, et ils ont même voulu faire référence à ses docuseries ESPN, The Last Dance.