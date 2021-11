Comment The Shrink Next Door a trouvé de l’humour dans une histoire de tromperie

Toc Toc! Votre prochaine obsession télé vient d’arriver.

Les vrais fanatiques du crime ont d’abord été présentés à Martin « Marty » Markowitz et Dr. Isaac « Ike » Herschkopf dans le podcast 2019 The Shrink Next Door. La série de 10 épisodes était un récit factuel de l’amitié de 30 ans d’exploitation de Marty avec son thérapeute Ike, suscitant l’intérêt de milliers d’auditeurs.

Maintenant, le podcast a pris vie pour Apple TV + par ferrell et Paul Rudd, qui sont sans doute deux des personnes les plus drôles de la planète Terre, posant la question de savoir si cette histoire est traitée avec la délicatesse et la sympathie qu’elle mérite. Après tout, Marty, interprété par Ferrell, aurait été dupé en donnant à Ike des milliers de dollars, une maison en bord de mer et plus encore.

Mais les actrices de Shrink Next Door Casey Wilson et Catherine Hahn a dit à E! News que l’humour que les acteurs apportent à la série est ce qui la rend si réelle, car qu’est-ce que la comédie sinon un mécanisme d’adaptation?

« Je pense que voir Will Ferrell jouer ce personnage vulnérable et déchirant est tellement merveilleux », a expliqué Casey. « Mais il est aussi drôle parce qu’il ne peut pas ne pas l’être. »