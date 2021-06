Comment The Verve a survécu à une tempête émotionnelle

Si A Storm In Heaven était l’explosion euphorique d’un groupe déchaîné pour enregistrer son premier album, A Northern Soul – sorti le 20 juin 1995 aux États-Unis et le 3 juillet au Royaume-Uni – a attrapé La verve dans l’oeil du cyclone. À la sortie d’une tournée très médiatisée de Lollapalooza, et avec l’éclat de la presse musicale dirigé directement vers eux, le groupe a dû prouver qu’A Storm In Heaven n’était pas un coup de chance concocté en studio.

Le contexte

Heureusement, The Verve, déjà un formidable groupe live, était devenu encore plus serré pendant leur temps sur la route, étendant leur discipline à une nouvelle appréciation de la structure des chansons. Non pas qu’ils écrivaient des symphonies pop de trois minutes, mais le groupe avait réussi à utiliser son talent pour créer des paysages sonores en des résultats finaux qui ne reposaient pas uniquement sur une interaction dynamique. Au moment où ils sont allés enregistrer l’album A Northern Soul, aux Loco Studios au Pays de Galles, en octobre 1994, ils avaient plus ou moins tout démo. Le bassiste Simon Jones se souvient : « Nous ne voulions pas répéter ce qui s’est passé avec A Storm In Heaven, où nous n’avions aucun matériel au moment d’enregistrer. »

Mais si le groupe était devenu plus serré, mieux préparé en tant qu’unité musicale, il y avait des tensions ailleurs. Le leader Richard Ashcroft a eu des problèmes relationnels qui ont envahi la plupart des paroles qu’il écrivait. Peut-être que le groupe souffrait aussi de problèmes interpersonnels. «C’était une période tellement intense», se souvient le guitariste Nick McCabe, qui, à la fin des séances, s’était retiré dans un état d’esprit isolé qui contribuait à un sentiment d’instabilité grandissant au sein du groupe. « Il a été conçu pour être intense, vraiment. Nous avons conçu une situation stressante, à certains égards, pour enregistrer la chose la plus intense possible sur bande.

L’album

Ashcroft décrira plus tard l’album comme une collection de chansons qui capturent « une âme du nord traversant différentes émotions » : peinée, exaltée, arrogante. Peut-être que ce dernier brille le plus dans l’ouverture «A New Decade», dont le fondu trompeusement doux dément l’attaque pleine de candeur des guitares de McCabe et les grooves verrouillés toujours impressionnants de Jones et du batteur Peter Salisbury. « Une nouvelle décennie », crie Ashcroft, comme s’il avait fallu cinq ans pour que ce moment arrive et que les années 90 commencent vraiment. « La radio diffuse les sons que nous avons émis – et tout semble parfait. »

“Jouer en direct est devenu notre point fort”, dit Jones, rappelant comment A Northern Soul a été largement écrit en six semaines sur la route, le groupe tirant sur tous les cylindres, offrant au public de nouvelles chansons le jour où elles ont été écrites. “Nous avions lu que les Stooges entraient et enregistraient un album en six jours et c’était ce que nous voulions faire.”

Iggy PopLes icônes tumultueuses de n’étaient pas la seule influence. Comme avec A Storm In Heaven, The Verve a apporté un groupe de personnalités inspirantes apparemment contradictoires à leur nouveau travail. Après s’être tourné vers le Dr John pour leur prédécesseur, Peter Salisbury s’est maintenant immergé dans la batterie de Tiki Fulwood sur les premiers albums de Funkadelic, ainsi que dans l’assaut sonore de NWA boucles de batterie. McCabe a estimé que sa réverbération de guitare puisait dans un “dribble, wibbly” Barry White chose. Musique japonaise expérimentale et Miles DavisLes explorations post-Bitches Brew se sont infiltrées dans le marais psychédélique de “Brainstorm Interlude” et le lourd fuzz de “This Is Music”.

“J’avais des normes ridicules sur ce que je voulais, et elles étaient aussi un peu brumeuses”, se souvient McCabe aujourd’hui. Jones ajoute : « Seule la perfection ferait l’affaire. On ne pouvait pas revenir en arrière et le refaire, du moins c’est ce qu’on s’est dit… On était en feu !

Mais l’intensité a fait des ravages sur le groupe. D’une manière ou d’une autre, ils en sont venus à croire que 22 heures du soir était le seul moment où ils pouvaient capturer les sons dans leur tête collective. Enregistrant jusqu’à quatre ou cinq heures du matin, ils dormaient pendant 12 heures, se levaient et recommenceraient. « Il s’agissait d’attendre l’inspiration… Et si ce n’était pas là, nous serions vraiment, vraiment déprimés », se souvient Ashcroft. « Après six semaines de montées et de chutes, tout ce que vous avez fait fait des ravages. Vous commencez à le perdre.

Le coproducteur Owen Morris se souvient de “l’excitation euphorique totale” que tout le monde a ressentie quand il s’est réuni, mais aussi d’un moment où, tendu et paranoïaque, il était convaincu que, plutôt que de lui jouer du nouveau matériel, le groupe jouait tout son premier album. McCabe trouvait, selon ses propres mots, qu’il était « difficile de communiquer de manière adéquate et en toute confiance ». Et puis Ashcroft a tout simplement disparu.

À son retour, il a fait une dernière déclaration. Comme pour « Blue » d’A Storm In Heaven, arrivé à la dernière minute, « History » pointerait vers le prochain disque de The Verve : une ballade acoustique majestueuse trempée dans les cordes et qui résonnerait plus loin qu’on aurait pu l’imaginer. « Nous nous sommes dit : « Putain d’enfer ! C’est une chanson incroyable », se souvient Jones. Le groupe l’a enregistré ce soir-là. McCabe, cependant, a refusé d’ajouter une partie de guitare principale, estimant que la chanson était parfaite sans lui; Ashcroft interpréterait cela comme le refus de McCabe de faire partie d’une chanson qu’il n’avait pas écrite. Quoi qu’il en soit, le résultat final se présente comme l’encapsulation parfaite de l’émotion « douloureuse » que l’âme nordique d’Ashcroft avait éprouvée.

L’héritage

« J’avais l’impression d’avoir traversé une tempête émotionnelle », dira plus tard Ashcroft au NME. «Mais j’en ai tiré quelque chose. De tous les tourments, j’avais un diamant. Et c’est grâce à cela que les grands groupes survivent. En l’occurrence, le groupe, dans cette incarnation, survivrait à peine à l’année. A Northern Soul, cependant, allait devenir l’un des albums déterminants du milieu des années 90 : une musique soul, manifestement réelle, arrachée au cœur de quelque chose d’intangible.

