Les Chromebooks sont conçus pour fonctionner de la même manière, que vous achetiez les meilleurs Chromebooks les plus récents ou un modèle plus ancien de quelques années, mais cela ne signifie pas non plus qu’ils doivent tous se ressembler. Les thèmes Chrome existent depuis des années, et bien qu’ils ne s’étendent pas à l’ensemble du système Chrome OS, ils ajoutent un thème à votre navigateur Chrome, un espace virtuel que nous avons tendance à passer le plus clair de notre temps. Une fois que vous avez choisi un thème, il peut durer des années – j’utilise le même thème Blue/Green Cubes depuis au moins 2016 – et en définir un nouveau est super simple. Nous allons vous montrer ci-dessous comment thème votre Chromebook.

Comment appliquer un thème prédéfini

Les thèmes Chrome sont hébergés dans le Chrome Web Store aux côtés des extensions Chrome et pour la plupart des anciennes applications Chrome. Par conséquent, tester et appliquer de nouveaux thèmes est un jeu d’enfant car ils sont tous hébergés sur le même site et peuvent être appliqués sans effort :

Ouvrez le Rubrique Thèmes du Chrome Web Store dans votre navigateur Chrome.

Soit utiliser le barre de recherche ou faites défiler le collections.

Clique le thème tu veux essayer.

Cliquez sur Ajouter à Chrome.

Le thème se téléchargera et s’appliquera. Si vous n’aimez pas son apparence, cliquez sur annuler dans la barre d’action en haut de l’écran.

Comment créer un thème personnalisé

Vous n’aimez aucun des thèmes prédéfinis du Chrome Web Store ? Pas de soucis. De nos jours, vous pouvez créer votre propre thème Chrome sans aucun outil extérieur ni codage. Voici comment!

Ouvrez un nouvel onglet dans le Navigateur Chrome.

Dans le coin inférieur droit de l’écran du nouvel onglet, appuyez sur le icône de crayon.

Robinet Couleur et thème.

Appuyez sur un Schéma de couleur tu préfères. Si vous souhaitez choisir une couleur unique pour votre thème, appuyez sur la première option avec le icône de pipette.

Frappez le Entrer touche de votre clavier.

Si vous souhaitez ajouter une image personnelle pour la page Nouvel onglet, appuyez sur Contexte. Sinon, appuyez sur Terminé.

Appuyez sur l’une des images prédéfinies ou Télécharger depuis l’appareil.

Robinet Ouvert.

Tester votre nouveau thème Chrome

Les thèmes Chrome existent depuis longtemps, et tous ne se sont pas bien adaptés à certains des changements de conception que Chrome a vus au cours des dernières années. De plus, tous les thèmes ne sont pas égaux : certains sont savamment conçus et d’autres sont nuls. Avant de quitter un ensemble de thèmes et de passer votre journée, il y a quelques choses que vous voudrez peut-être vérifier en premier :

Lisibilité: La plupart des thèmes créés par Google, comme cette collection colorée de l’équipe Chrome, sont conçus dans un souci de convivialité et ont été testés pour s’assurer que les noms d’onglets, les signets et les éléments de menu sont faciles à lire, mais de nombreux thèmes ne le sont pas. Vérifiez que vous pouvez facilement lire les noms des onglets et les éléments de la barre d’outils.

Page Nouvel onglet: Certains thèmes Chrome remplacent tout ou partie de la fenêtre Nouvel onglet du navigateur Chrome standard par leurs propres graphiques, mise en page et fonctionnalités. Alors Ctrl + T et jetez un œil à un nouvel onglet et voyez si vous aimez son apparence.

Touchez les cibles Lorsque vous utilisez le navigateur Chrome sur un écran non tactile, c’est moins un problème, mais sur les Chromebooks à écran tactile, les cibles tactiles peuvent parfois se chevaucher ou devenir étranges de manière étrange. Testez-en quelques-uns avant de continuer : essayez d’appuyer sur le bouton X pour fermer un onglet du premier coup. Essayez d’appuyer sur un extension spécifique à droite de votre barre d’URL. Si la barre de favoris s’affiche, essayez d’appuyer sur un Dossier de signets et puis un signet spécifique.

Stabilité: Encore une fois, tous les thèmes Chrome n’ont pas été conçus pour la dernière et la meilleure version de Chrome, et tous ne fonctionnent pas bien après toutes ces années – et tous les nouveaux thèmes ne sont pas prêts pour les heures de grande écoute. Vous ne pourrez pas tester la stabilité dans cinq minutes, mais au cours des prochains jours, soyez plus attentif au comportement de votre Chromebook. Vous avez remarqué des bugs étranges ou des blocages qui n’existaient pas auparavant ? Revenez à votre ancien thème. Si les bogues disparaissent, ce thème doit malheureusement être corrigé avant de pouvoir l’utiliser à plein temps. J’ai dû le faire avec plus d’un thème au fil des ans, y compris des thèmes directement de l’équipe Chrome.

Envie d’aller plus loin ?

Vous souhaitez que les packs d’icônes Google Play ou les widgets Android fonctionnent avec Chrome OS ? Moi aussi! Jusque-là, cependant, il n’y a que trois autres façons d’approfondir vos thèmes.

Définir un nouveau fond d’écran. La définition d’un fond d’écran sur Chrome OS est facile et peut changer la sensation du système puisque vous le voyez chaque fois que vous réveillez votre Chromebook ou fermez une fenêtre. Dualboot Chrome OS avec une distribution Linux qui propose des thèmes. Ceci n’est recommandé que pour les experts, et honnêtement, même dans ce cas, ce n’est pas une très bonne raison de dualboot. Offrez à votre Chromebook de nouveaux accessoires ! Entre les skins de clavier, les nouvelles pochettes de protection et les décalcomanies émotionnellement sauvages, il existe de nombreuses façons de personnaliser un Chromebook sans qu’il soit nécessaire de toucher le logiciel.

